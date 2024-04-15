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紀念胡耀邦趙紫陽 89民運研討會舉行

記者顏嘉瑩／紐約報導
蔡霞講述中共體制內民主力量的演變。(記者顏嘉瑩／攝影)
蔡霞講述中共體制內民主力量的演變。(記者顏嘉瑩／攝影)

紀念胡耀邦與趙紫陽及八九民運35周年的國際學術研討會，於14日在紐約法拉盛舉行，會議聚焦於探討前中共總書記胡耀邦與趙紫陽的政治遺產以及對當今中國的深遠影響。

本次會議由紀念胡耀邦趙紫陽基金會、紐約思想者俱樂部、中國民主黨全國委員會學術部、六四紀念館及博登書屋共同主辦，並得到著名學者黎安友(Andrew Nathan)的特別顧問支持，吸引了來自全球的學者和專家。

會議首日焦點為「胡趙遺產與80年代」以及「趙胡遺產與當今中國」，其中有李少民對中共變革偶然性與必然性的分析、蔡霞對中共體制內民主力量的演變研究、以及許成鋼從中蘇對比的角度剖析胡趙變法。六四紀念館創始人王丹則通過線上發言，講述了趙紫陽在黨內鬥爭中的失敗教訓，文貫中談到了胡、趙在瓦解中國體制中的努力，趙岩則表達了突破對鄧小平「兩個凡是」政策的迷信崇拜的重要性。此外，參與者還探討了胡耀邦在平反文革冤假錯案中的角色、新聞改革與自由等議題。

研討會不僅限於學術討論，還重溫了那一時代的社會背景和文化氛圍，如律師高光俊詳述了胡耀邦對反酷刑條約的貢獻。前美國國安會亞太事務主任蘇葆立(Robert Suettinger)介紹了其即將出版的新書「黨的良心——胡耀邦傳」，他在會上介紹了胡耀邦從60年代到80年代的經歷，並說這段經歷讓他提前意識到中共需要全面改革。

會議將持續兩天，預計吸引超過50位民運人士與專家學者，共同就趙胡的遺產及1989年民運的影響進行深入探討。

紀念胡耀邦與趙紫陽及八九民運35周年的國際學術研討會14日舉行，就趙胡和民運進行...
紀念胡耀邦與趙紫陽及八九民運35周年的國際學術研討會14日舉行，就趙胡和民運進行探討。(記者顏嘉瑩／攝影)
蘇葆立(Robert Suettinger)即將於今年10月出版新書「黨的良心—...
蘇葆立(Robert Suettinger)即將於今年10月出版新書「黨的良心——胡耀邦傳」。(記者顏嘉瑩／攝影)
紀念胡耀邦與趙紫陽及1989年民運35周年的國際學術研討會，於14日在紐約法拉盛...
紀念胡耀邦與趙紫陽及1989年民運35周年的國際學術研討會，於14日在紐約法拉盛舉行。(記者顏嘉瑩／攝影)

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