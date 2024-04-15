紀念胡耀邦趙紫陽 89民運研討會舉行

蔡霞講述中共體制內民主力量的演變。(記者顏嘉瑩／攝影)

紀念胡耀邦與趙紫陽及八九民運35周年的國際學術研討會，於14日在紐約法拉盛 舉行，會議聚焦於探討前中共 總書記胡耀邦與趙紫陽的政治遺產以及對當今中國的深遠影響。

本次會議由紀念胡耀邦趙紫陽基金會、紐約思想者俱樂部、中國民主黨全國委員會學術部、六四 紀念館及博登書屋共同主辦，並得到著名學者黎安友(Andrew Nathan)的特別顧問支持，吸引了來自全球的學者和專家。

會議首日焦點為「胡趙遺產與80年代」以及「趙胡遺產與當今中國」，其中有李少民對中共變革偶然性與必然性的分析、蔡霞對中共體制內民主力量的演變研究、以及許成鋼從中蘇對比的角度剖析胡趙變法。六四紀念館創始人王丹則通過線上發言，講述了趙紫陽在黨內鬥爭中的失敗教訓，文貫中談到了胡、趙在瓦解中國體制中的努力，趙岩則表達了突破對鄧小平「兩個凡是」政策的迷信崇拜的重要性。此外，參與者還探討了胡耀邦在平反文革冤假錯案中的角色、新聞改革與自由等議題。

研討會不僅限於學術討論，還重溫了那一時代的社會背景和文化氛圍，如律師高光俊詳述了胡耀邦對反酷刑條約的貢獻。前美國國安會亞太事務主任蘇葆立(Robert Suettinger)介紹了其即將出版的新書「黨的良心——胡耀邦傳」，他在會上介紹了胡耀邦從60年代到80年代的經歷，並說這段經歷讓他提前意識到中共需要全面改革。