市議會：支持性住房計畫 應增透明度

市議會提案，要求增加支持性住房計畫的透明度。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 的支持性住房計畫(supportive housing program)旨在為困難人群提供補貼住房，已開展了約40年。但由於各機構職責冗雜，不同的公寓入住要求各異，該項目利用率不高，目前有2000間空置房屋。市議員萊斯勒(Lincoln Restler)日前提案，將改進對該計畫實施情況的追蹤。

支持性住房計畫為遊民 、藥物濫用者、存在心理問題的人群，以及曾經入獄的人提供補貼住房。萊斯勒表示，即便目前紐約市租金 創歷史新高，空置率達到歷史低點，但由於眾多政府機構和大量房產商間分工混亂，住房系統不夠透明，眾多支持性住房計畫下的公寓長期處於空置狀態。「我們今天有2000間空置房，本應為最需要幫助的人提供住所，」萊斯勒說。

新提案要求市府建立一個信息中心，實時更新數據，詳細說明支持性住房公寓中有多少處於空置狀態，以及為什麼空置，並註明它們空置的時間，以及租客申請和入住所需的時間。「這些數據和信息公開可用，將迫使州市府機構擔當起責任，為有需要的人提供住房。」萊斯勒說。

市社會服務局(Department of Social Services)表示，正在評估該提案。該局發言人表示，將負責在官網上發布信息板，並每月更新數據。

支持性住房計畫需要從多個資金渠道籌集資金，來提供住房補貼。不同的公寓因此也有不同的資格要求，這也導致某些公寓比其他公寓更難入住。紐約市有超過4萬400套支持性住房，允許租戶將他們收入的30%用於支付租金，同時自願接受如心理健康、成癮治療、公共福利、教育和職業培訓等服務。

支持性住房計畫最初針對患有嚴重心理健康疾病以及患有愛滋病的遊民。但該計畫現在也會向家暴受害者、退伍軍人以及前囚犯開放提供住房。