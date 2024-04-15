我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

市議會：支持性住房計畫 應增透明度

記者范航瑜／紐約報導
市議會提案，要求增加支持性住房計畫的透明度。(記者范航瑜／攝影)
市議會提案，要求增加支持性住房計畫的透明度。(記者范航瑜／攝影)

紐約市的支持性住房計畫(supportive housing program)旨在為困難人群提供補貼住房，已開展了約40年。但由於各機構職責冗雜，不同的公寓入住要求各異，該項目利用率不高，目前有2000間空置房屋。市議員萊斯勒(Lincoln Restler)日前提案，將改進對該計畫實施情況的追蹤。

支持性住房計畫為遊民、藥物濫用者、存在心理問題的人群，以及曾經入獄的人提供補貼住房。萊斯勒表示，即便目前紐約市租金創歷史新高，空置率達到歷史低點，但由於眾多政府機構和大量房產商間分工混亂，住房系統不夠透明，眾多支持性住房計畫下的公寓長期處於空置狀態。「我們今天有2000間空置房，本應為最需要幫助的人提供住所，」萊斯勒說。

新提案要求市府建立一個信息中心，實時更新數據，詳細說明支持性住房公寓中有多少處於空置狀態，以及為什麼空置，並註明它們空置的時間，以及租客申請和入住所需的時間。「這些數據和信息公開可用，將迫使州市府機構擔當起責任，為有需要的人提供住房。」萊斯勒說。

市社會服務局(Department of Social Services)表示，正在評估該提案。該局發言人表示，將負責在官網上發布信息板，並每月更新數據。

支持性住房計畫需要從多個資金渠道籌集資金，來提供住房補貼。不同的公寓因此也有不同的資格要求，這也導致某些公寓比其他公寓更難入住。紐約市有超過4萬400套支持性住房，允許租戶將他們收入的30%用於支付租金，同時自願接受如心理健康、成癮治療、公共福利、教育和職業培訓等服務。

支持性住房計畫最初針對患有嚴重心理健康疾病以及患有愛滋病的遊民。但該計畫現在也會向家暴受害者、退伍軍人以及前囚犯開放提供住房。

紐約市 租金 遊民

上一則

近期活動

下一則

紀念胡耀邦趙紫陽 89民運研討會舉行

延伸閱讀

洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活

洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活
曲怡文提案 擬加快小房東案件審理速度

曲怡文提案 擬加快小房東案件審理速度
中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富

中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富
華人家護結束絕食抗議 5月再抗爭

華人家護結束絕食抗議 5月再抗爭

熱門新聞

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
市警啟用全新「藤壺」設備，懲罰違法停車者。(市警交通處官方推特)

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

2024-04-07 19:06
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧