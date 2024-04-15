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馬泰：將續推反建監獄、重開柏路

記者許君達／紐約報導
市議員馬泰發布首個任期的工作總結，強調保護租權和勞權，並承諾繼續推動反建監獄和柏路重開。(記者許君達／攝影)
市議員馬泰發布首個任期的工作總結，強調保護租權和勞權，並承諾繼續推動反建監獄和柏路重開。(記者許君達／攝影)

市議會第一選區議員馬泰(Christopher Marte)14日在曼哈頓下城發表了首個任期的選區咨文。他強調，保護租戶與包括家庭護理員在內的勞工權益是他的工作重點，同時也表示會繼續推動反建華埠監獄大樓以及重開柏路(Park Row)的競選承諾。

馬泰介紹，他在上任後實施的「華埠工作組計畫」(Chinatown Working Group Plan)旨在借鑑東村(East Village)的保護性土地利用分區規則，以確保大型地產商不會在缺乏約束的情況下進入這兩個社區予取予求。他表示，為了保護華埠和下東城租戶利益，需要一方面保護現有的租金穩定公寓存量，一方面新建更多可負擔住房，而不是讓開發商進場建設奢華的高層建築。

馬泰還介紹了他在提出立法提案、旨在禁止家庭護理員24小時工作的努力，而護理員持續不斷的抗爭也得到了愈來愈多的關注。

對於社區抗爭多年仍未能阻止華埠監獄舊樓被拆除的問題，馬泰表示，他永不背棄社區反對監獄建設的呼聲。在回應「抗爭是否有用」的質疑時，他表示可以借鑑幾年前兩橋社區在反對當時濱水高層豪華公寓建案時的堅持與最終成功的經驗。此外，在與當局鬥爭以爭取社區利益的方面，馬泰還表示將繼續推動柏路重開與劉錦廣場(Kimlau Square)改造的議題。

馬泰在報告中還提到了有關提升生活品質的多項內容，包括公園相關預算、增加樹木覆蓋、確保單車專用道安全、增加無障礙設施、加強清潔與滅鼠、控制噪音等，同時針對非法菸草大麻店氾濫的問題，呼籲州府賦予市府更大的執法權，並要求市府尋找更有效的執法機制、以確保能夠一勞永逸地關閉這些屢禁不止的違法業者。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李荣恩(Grace Lee)和愛潑斯坦(Harvey Epstein)等民選官員參與了報告發布會。

華埠 監獄 曼哈頓

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