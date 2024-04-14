大紐約僑界急難救助會 年會暨交接禮

大紐約僑界急難救助會，辦年會暨交接儀式。(記者劉梓祁╱攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)於13日，在皇后區法拉盛 舉辦「第五屆年會暨理事長、會長交接典禮」，邀請數百位社區代表和民選官員參與，旨在展現對僑界服務和支持的承諾，新任理事長和會長也表示將繼續協助有需要的台灣同胞。

新任理事長王金智，在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章見證下接過印信，並表示會繼續以慈善服務、關愛為宗旨，以在地優勢適時提供援助，協助需要緊急救助的僑胞與同胞，讓天涯遊子倍感溫馨，也使海外同胞藉由協助關懷需要幫助之人獲得喜悅與成就，同時促進海內外國人交流與互動，與國人加強連結。

會方表示，已在過去五年處理月200個幫扶案件，以及舉辦多場慰問和回饋活動。新任會長林淑滿也致詞說，急難救助協會還會透過講座、參與公益活動及愛國運動，使國際社會更加認同台灣社會良善之傳統，宣揚且形塑國際良好形象，贏得更多國際友人的好感與支持。

李光章指，協會長期秉持守望相助精神，為海外的留學生、僑胞、打工者和家庭提供必要的支援與服務。他強調，這種精神不僅體現在緊急救助和物質支援上，更重要的是在於情感上的關懷和心理上的支持，讓遠在異鄉的人們感受到來自家鄉的溫暖和關注。同時，李光章還感謝了協會在兩周前迅速整合各界資源，為花蓮強震賑災。