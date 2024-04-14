亞當斯「同意之城」遭30社委會反對

全市30個社區委員會公開反對「同意之城」計畫；圖為市第九社區委員會會議。(市議會提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)推出的「同意之城」(City of Yes)計畫，近日在公聽會上遭到兩黨議員們的一致批評，全市30個社區委員會也明確表示反對，但市議會最新消息表示，只要市長願意對計畫進行大幅修改，仍有望在5月底獲批通過。

市議會日前舉行針對「同意之城」計畫的聽證會，引起左、右派議員的爭議，針對是否應該允許商家開在住宅區街角，是否應該在混合用途公寓裡開設理髮店、藥局、廣告公司等店鋪，以及是否有足夠的人力資源來執行相關規則等問題質疑。

根據「同意之城」計畫，市府將放寬分區法規以緩解全市的住房危機，允許建造更高的住房和商用綜合住宅，並把車庫和地下室公寓合法化。

皇后區 市議員李琳達(Linda Lee)擔心，該計畫會令毒品等非法交易商搬進社區；市議員阿里奧拉(Joann Ariola)也指出，增加的商家活動會擾亂居民區秩序，帶來更多交通量和噪音擾民隱患。

與此同時，全市的30個社區委員會也公開反對「同意之城」計畫，擔心新政策會影響社區委員會和公民組織，對開入社區的新商戶的控制與管理權限；因為新計畫把分區問題的最終決定權，轉交給了由市長任命的市規畫委員會(NYC Planning Commission)，而非市議會和社區委員會。

然而，根據「紐約郵報」最早報導的市議會最新消息，市議員們已達成共識，只要亞當斯政府同意按照市議會及社區委員會等相關方的建議，對「同意之城」計畫進行「大幅度」的改革，甚至在全市部分社區取消推行該計畫，那麼市議會願意「讓步」在5月底批准其通過。