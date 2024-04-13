布碌崙亞裔社區中心T恤設計大賽頒獎 獲獎作品傳遞理念
布碌崙(布魯克林)亞裔社區中心(AAC)日前在8大道中心舉辦「一起來做光、照亮身邊人」T恤設計大賽暨感謝義工頒獎儀式，超過30名華裔孩童參與此次的設計大賽，展現十足創意，最終選出六名優秀得主榮獲獎狀和禮品。
為提升社會青年學子的創作風氣，ACC在青年教育(Youth)項目中推出T恤設計大賽，邀請幼兒園至高中的青少年參賽，發揮自身的想像和創意能力，設計出理念與ACC最為貼切的作品；一共30多名小朋友呈交了作品，主辦方精選出六名優秀得主，獲頒獎狀、餐券，其中冠軍得主由周恩琪(Angi Chow)拿下，另獲支票獎金以資鼓勵。
ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)表示，該作品脫穎而出，設計的元素背後有深層意義，例如用不同的顏色顯示各個人物，意指要團結所有人、促進族裔兼容性；人物之下還有兩雙大手托著，說明老一輩的人正努力為年輕人創造更好的生活環境，助他們前行，而最外層的星光斑斑，則是ACC最常強調的，要成為一束束照亮別人的光。
除頒發設計大賽獲獎者外，主辦方也邀請市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧等人，頒發「光明使者大獎」給教導孩子下西洋棋的老師Fedor、David Zhuang，以及「義工付出傑出獎」給多名志願服務時長多的義工，多以青少年為主；自去年9月便擔任義工的陳洛表示，自從來到這裡全方面學習很多，幫助比自己更小的小朋友讓他很有成就感，也從中更了解自己、發掘興趣所在，獲益良多。
據林寶珍介紹，除青年教育外，ACC還建立了新移民媽媽職業教育學院、精英女性俱樂部(Women Empowerment Club)、以及文化交流中心等項目，旨在為亞裔創造更大的生存空間、爭取更多話語權；她以自身為例，也曾是一無所有的新移民母親，靠著努力改善當時的處境，如今希望通過這些項目回饋社區，幫助華人發掘自身的最大潛能，在美國謀一個更光明的未來。
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