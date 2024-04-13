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布碌崙健腦資源日 提高關注失智症

記者顏潔恩╱紐約報導
阿茲海默症關愛服務組織12日在班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日。(主辦方提供)
阿茲海默症關愛服務組織12日在班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日。(主辦方提供)

為推廣民眾深入認識大腦健康、提高對阿茲海默症和相關失智症的認識，阿茲海默症關愛服務組織12日攜手州參議員曲怡文、松柏之家社區服務中心、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)，以及24家贊助和參與機構，在班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日，吸引數百名長者出席。

當日活動的內容包括由24家機構提供的社區健康資源、攤位健康教育遊戲，並邀請註冊營養師林曼珊主講「通過飲食來保護大腦」，以及老人法資深律師楊佩玲主講長者財務和醫療委託主題。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，該活動整合社區資源，以提升長者生活品質為目標，方便他們獲得所需要的資源；而當日的兩場講座內容豐富實用、針對性強，很多年長者反映受益匪淺，讓工作人員都為之鼓舞。

曲怡文和阿維萊斯都親自來到現場與民眾交流，其中曲怡文稱讚，活動為民眾提供正確且即時的資訊，幫助民眾了解獲得援助的渠道；身為州參議員，她除爭取政府的撥款外，也會通過議會立法為社區爭取福利，去年就針對阿茲海默症提出了一項法案，要求州衛生廳成立專門的部門，更有效率地研究和收集社區民眾的病情資料。

曲怡文也強調民眾對阿茲海默症有正確認識的重要性，在很多時候，一些長者的家屬還未意識到其罹患失智症，因而在他們開始健忘、走失或經常抱怨時，不停怪罪他們，讓他們承受了更重的傷害；她說，趁早診斷病症並治療可以預防惡化，避免長者被親屬直接送入養老院的命運，呼籲民眾要多關注這方面的信息。

阿茲海默症關愛服務組織12日在班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日。(主辦方提供)
阿茲海默症關愛服務組織12日在班森賀舉辦第二屆布碌崙健腦資源日。(主辦方提供)

阿茲海默症 參議員 養老院

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