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皇后區情咨文 聚焦科技創新、教育投資

記者劉梓祁╱紐約報導
皇后區長理查茲，發表2024年區情咨文。(記者劉梓祁／攝影)
皇后區長理查茲，發表2024年區情咨文。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards)12日於法拉盛皇后劇院(Queens Theater)發表年度區情咨文，就可負擔住房、經濟發展、清潔能源等方面做出回顧與展望，並將科技創新和教育投資列為工作重點。

理查茲連續第二年在草原可樂娜公園(Meadows Corona Park)發表區情咨文，他將消除區內「各層面所承受的歷史性不公」列為目標，表示希望為240萬居民爭取正義，在住房、教育、就業、環境等各領域取得平等並注入投資。

理查茲以住房議題開篇，表示當前有超過8萬5000人滯留在庇護所中，其中包括無證客及3萬2000名兒童，說明加快建設房屋為應對之道。他總結去年工作指，逾5000套住房單位獲得建設批准，其中有近3000個經濟適用房，但收容系統過度擁擠和遊民問題仍待解決。

同時，他也提及了已獲市議會批准的威利點(Willets Point)重建計畫二期，和德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)的住房開發，表示其與遠洛克威(Far Rockaway)和牙買加(Jamaica)的建設規畫均為「歷史性住房項目」。

另外，理查茲宣布，將在長島市建立多元化科技創新中心，以將被邊緣化的非洲裔和西語裔企業家引入快速發展的科技領域。他說，該人群在全市人口中占51%，但科技工作者僅占行業22%，因此在拜訪奈及利亞後，決定借鑑其經驗打造另一「硅谷」。

理查茲表示，此科技中心將設立在法庭廣場一號(One Court Square)，預計將在明年開放，擬為50家初創公司提供計畫和增長建議。未來將為中心撥款500萬元，並和華裔所創就業幫扶機構「Pursuit」合作。

教育方面，理查茲呼籲市府資助所有公立學校建立栽培實驗室。他表示，將在2025財年為區內九所實驗室提供230萬元資助，位於森林小丘(Forest Hills)和木邊(Woodside)等地校園。此前，區長辦公室已向13所實驗室注資。理查茲說，此實驗室不僅會教導農業和飲食知識，還會培育下一代科學家和生物學家。

理查茲還表示，將繼續借助州府投資研究雷文斯伍德(Ravenswood)的儲能中心項目，並預計清潔能源工程「尚普蘭哈德遜輸電快線」(Champlain Hudson Power Express)，將從2026年起將來自加拿大的水力發電輸送至皇后區，供100萬家庭使用。

演講結束前，理查茲強調，新冠疫情助長的偏見威脅大量亞裔，呼籲各界停止仇恨犯罪。同時到場的還有市長亞當斯(Eric Adams)和市議長歐德思(Adrienne Adams)等人。

皇后區長理查茲，強調制止仇恨犯罪。(記者劉梓祁／攝影)
皇后區長理查茲，強調制止仇恨犯罪。(記者劉梓祁／攝影)
皇后區長理查茲，發表2024年區情咨文。(記者劉梓祁╱攝影)
皇后區長理查茲，發表2024年區情咨文。(記者劉梓祁╱攝影)

投資 就業 皇后區

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