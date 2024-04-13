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「紐約市就業」計畫 籲少數族裔積極參與

記者張心╱紐約報導
紐約市長辦公室12日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請第一副市長懷特(中)介紹市府新啟動的「紐約市就業」計畫。(記者張心╱攝影)
紐約市長辦公室12日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請第一副市長懷特(中)介紹市府新啟動的「紐約市就業」計畫。(記者張心╱攝影)

紐約市長辦公室12日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」(Ethnic and Community Media Roundtable)，邀請第一副市長懷特(Sheena Wright)介紹市府新啟動的「紐約市就業」(Jobs NYC)計畫，探討如何加速幫助少數族裔社區失業人群找工作。

懷特表示，市府於上月27日推出「紐約市就業」計畫，以期為失業率較高的移民社區，提供多渠道的再就業機會。

市長辦公室人才與勞工發展(Mayor's Office of Talent and Workforce Development)行政總監思高(Abby Jo Sigal)指出，許多新移民因為語言不通，不敢也不知道要怎麼去找新工作。所以市府特別在新計畫中，將招聘說明會直接「搬到」少數族裔家門口，尤其是南布朗士區、皇后區東南部、布碌崙(布魯克林)的布朗斯維爾(Brownsville)這些長期較落後的社區。

「這些地區的失業率驚人，犯罪率卻高漲。我們知道治安和就業兩個領域聯繫緊密，希望通過提高就業率這一良性方式，實現公共安全的同步改善。」思高指出，僅僅只是提供崗位並不夠，而是需要幫助這些長期被忽視的社區，得到應得私營機構、政府、非營利組織高薪職位的機會。

「目前市府也有許多職位空缺，我們在就業計畫中降低了許多崗位的硬性要求，掃除阻礙低收入、新移民、偏遠社區居民的投遞門檻。」

現場有記者建議，由於語言的差異，「紐約市就業」計畫應該更加強在多語言服務的配備上，僅僅有官方網站Jobs.nyc.gov和招聘大廳還不夠，而是應該以短信、電話、社區志工傳單等新移民可接觸的便捷渠道，更多地宣傳「紐約市就業」計畫，打破信息差壁壘。

就業 紐約市 移民

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