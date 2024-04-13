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長期新家 「華策會一號」剪綵開幕

記者范航瑜╱紐約報導
華策會新址「華策會一號」12日在下東區蘇福克街45號剪綵開幕。(記者范航瑜╱攝影)
華策會新址「華策會一號」12日在下東區蘇福克街45號剪綵開幕。(記者范航瑜╱攝影)

華人策劃協會新址「華策會一號」(CPC One)，12日在曼哈頓下東城蘇福克街(Suffolk St.)45號剪綵開幕，這是華策會創立近60年來首個長期地址；該址未來將做為華策會的一站式服務中心，提供民眾多項社區服務，鄰近的公寓樓則提供200多套可負擔住房。

華策會一號是華策會與房產公司哥譚組織合作近八年的成果。新址共三層樓，設有華策會曼哈頓社區中心，並在鄰近的公寓樓中提供209套可負擔住房。其中14層為老人活動中心，含接待室、娛樂室、洗衣房等設施。據大樓人員介紹，該樓已經完全入住。

自1965年創立以來，華策會一直在臨時租賃的地址內運營，從未擁有過屬於自己的長期地址；華策會創辦人及現任董事劉毛淑卿表示，59年以來華策會四處搬遷，需要一個長期穩定的「家」，為社區提供服務，「華策會一號代表了我們作為一個社區中心所取得的成就，以及在未來數十年繼續為社區服務的承諾。」

華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)說：「嶄新的大樓不僅為華策會的社會、教育和公民參與項目提供了更大的空間，還解決了華人社區迫切需要的可負擔住房問題。」

根據介紹，華策會一號將作為一個一站式服務中心，提供一系列服務滿足社區需求，包括家庭服務，社區健康服務、早期兒童和健康服務、暑期青年就業計畫、大學預備班，成人識字和英語培訓等等。

當天的開幕儀式吸引百餘人出席，州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)與曼哈頓區長李文(Mark Levine)等人致信祝賀。

霍楚在賀信中表示，華策會長期以來為華人、移民和低收入群體提供無微不至的幫助，「我代表所有紐約州居民向華策會長期以來的奉獻表示感謝。」

亞當斯信中則肯定華策會為社區的服務，表示「近60年來，華策會幾乎一直站在紐約市每個問題的前線」。

李文則在信中提到，在日益仕紳化的下城社區中，華策會建造了更多可負擔住房，並繼續服務華埠和紐約市的亞裔社區，「華策會的工作具有重要影響和非凡意義」。

政府官員、合作夥伴等百餘人出席了華策會一號開幕活動。(記者范航瑜／攝影)
政府官員、合作夥伴等百餘人出席了華策會一號開幕活動。(記者范航瑜／攝影)
劉毛淑卿表示，華策會此前一直在臨時租賃的地址內運營。(記者范航瑜／攝影)
劉毛淑卿表示，華策會此前一直在臨時租賃的地址內運營。(記者范航瑜／攝影)
華策會總裁兼執行長何永康致詞。(記者范航瑜／攝影)
華策會總裁兼執行長何永康致詞。(記者范航瑜／攝影)
華策會一號內部環境。(記者范航瑜／攝影)
華策會一號內部環境。(記者范航瑜／攝影)
劉毛淑卿於1965年在披露街租下一家店鋪，創立了華策會。(記者范航瑜／攝影)
劉毛淑卿於1965年在披露街租下一家店鋪，創立了華策會。(記者范航瑜／攝影)
華策會一號提供的可負擔房屋。(記者范航瑜／攝影)
華策會一號提供的可負擔房屋。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓 華人 亞當斯

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