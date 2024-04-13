諷美對亞裔歧視 華裔團隊新劇「瓊樓玉宇」曼哈頓上演

獨立藝術家孫佩(Christina Goslin)扮演西施。(主辦方提供)

由十餘名紐約華裔 獨立藝術家聯合創作的舞台劇「瓊樓玉宇」(The Heavenly Jade Palace)，11日至13日於曼哈頓中城劇場上演，聚焦美國社會對亞裔 女性的忽略與歧視，以大膽反諷的風格獲得全場掌聲。

華裔獨立藝術家彭景怡(Luna Peng)飾演王昭君。(主辦方提供)

「瓊樓玉宇」由華裔高潤雪萊(Topaz Gao)原創而成，以中國古代歷史上四大美女--西施、王昭君、貂蟬及楊玉環為主角，將她們齊聚在天界稱之為「瓊樓玉宇」的極樂之地，輪番在舞台上表演。「你是否幻想過四大美女輪番上陣，為你帶來東方主題的奇幻之夜，一同在天人的慾望中沈淪，且不用在意外界的眼光和評判？」

參與演出的華裔獨立藝術家林書宇(Susie Lin)介紹，故事聚焦在古代四大美女齊聚一堂，以她們回憶裡的親身經歷，影射亞裔女性在美國社會面臨的相同困境。

華裔獨立藝術家林書宇(Susie Lin)飾演貂蟬。(主辦方提供)

「我們打造了一個充滿東方意蘊的舞台，描述華裔現代女生到天界和四大美女互動產生的奇妙火花。」

林書宇表示，劇作者兼導演高潤雪萊以黑色幽默的口吻、大膽的舞台創意，諷刺了美國社會對東方女性的刻板印象，講述了她們所承受的「標籤化」偏見與種族歧視 ；「我們希望借助此舞台劇，使每個生活在美國的亞裔女性，都能正視自己的東方美和獨特價值，找出自己最靚麗的一面，成為世界上鮮活而無可替代的存在。」

華裔獨立藝術家張亦欣(Sarah Zhang)扮演楊玉環。(主辦方提供)

「瓊樓玉宇」主創團隊基本全部為紐約大學帝許電影學院(Tisch School of the Arts)畢業的華人藝術家，其中由彭景怡(Luna Peng)飾演王昭君、林書宇飾演貂蟬、張亦欣(Sarah Zhang)扮演楊玉環、高思琳(Christina Goslin)扮演西施。