亞裔創作團隊+演員 首部華語小說改編音樂劇「扶桑」圍讀

由嚴歌苓(右)的小說改編、Christine Toy Johnson(左)創作歌詞的全新音樂劇「扶桑」(Fusong)，日前在曼哈頓百老匯舉辦劇本圍讀活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

由華裔作家嚴歌苓的小說改編的全新音樂劇「扶桑」(Fusong)，日前在曼哈頓百老匯 舉辦劇本圍讀活動。據悉，「扶桑」為第一部由華語小說所改編的音樂劇，其創作團隊及卡司陣容亦不乏亞裔 。

新音樂劇「扶桑」改變自嚴歌苓的同名小說「扶桑」，由曾獲得托尼獎的亞裔劇本作家及女演員Christine Toy Johnson改編成劇本並創作歌詞，並由林天愛(Cecilia Lin)作曲。

音樂劇「扶桑」講述了活在不同年代的兩位年輕的華人女子，因緣際會而命運互相交織、並各自尋求內心自由的故事：1866年，扶桑從中國的小村莊，被販賣到美國舊金山唐人街作娼，而另一位女主人公南希，則生活在由新冠疫情 所引發仇亞犯罪的陰影之中，她們的歷史貫穿著暴力、奴役、責任與愛，最終經由愛踏上自我探索的旅程。

導演百列(Gabriel Barre)在圍讀會上介紹，已為該項目奔忙了大約一年，要感謝嚴歌苓的丈夫王樂仁(Lawerance Walker)給予自己共同創作這一音樂劇的良機。音樂劇中的配樂有當代氣息，也受電子樂的影響。在最終的呈現版本，配樂的調性也將進一步得到增強。屆時，將有至少五位樂者，在現場演奏中國民樂器、打擊樂及弦樂，與演員感性的、風格化的演繹及舞台布景交織融合。

當日，嚴歌苓與王樂仁也現身圍讀活動，觀覽音樂劇版本的「扶桑」。嚴歌苓表示，這是她的作品第一次被改編成音樂劇，令她激動，也自覺「改得非常好」，「對我來說，這是一個非常特別的事件，作品改成音樂劇能夠讓更多國外的觀眾了解我的作品、文學，也了解我的思想，了解我為什麼要寫扶桑，對種族的衝突和和諧，是有怎樣的思考」。

作為劇本圍讀活動的開場嘉賓，王樂仁則提到，這部音樂劇的主題是壓迫、迫害、以及逆境中的堅持與希望，也與當下他們的境況特別契合，「活動除了展示了一部正在創作中的優秀劇目以外，更呈現嚴歌苓的名字本身，也是一種反抗、一種對於言論自由的彰顯」。