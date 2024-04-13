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聲援被捕導演陳品霖 白紙運動紀錄片紐約公映

記者許君達／紐約報導
還原「白紙運動」詳細過程的紀錄片「烏魯木齊中路」，在紐約舉辦放映會。(熱風沙龍提供)
還原「白紙運動」詳細過程的紀錄片「烏魯木齊中路」，在紐約舉辦放映會。(熱風沙龍提供)

為聲援因製作紀錄片「烏魯木齊中路」，遭到中共當局逮捕的導演陳品霖，青年社團「熱風沙龍」(Zephyr Society)近日在紐約放映該紀錄片，吸引不少觀眾；該放映活動是全球聲援陳品霖接力放映活動的其中一站，除紐約外，也有團體在新州羅格斯大學(Rutgers University)舉辦放映會。

還原「白紙運動」詳細過程的紀錄片「烏魯木齊中路」，在紐約舉辦放映會。(熱風沙龍提...
還原「白紙運動」詳細過程的紀錄片「烏魯木齊中路」，在紐約舉辦放映會。(熱風沙龍提供)

「烏魯木齊中路」，記錄了上海和中國各地市民，在2022年底自發上街反抗疫情封控政策全過程的影片，內容大量採用陳品霖和其他同伴，在上海的運動現場拍攝的第一手影像資料，並結合網路上流傳的影像，還原中國多個城市在2022年末鄭州富士康大逃亡以及烏魯木齊封控居民樓致命火災後，相繼爆發自發性反抗封控運動的時間線索。

「熱風沙龍」一名組織者介紹，「白紙運動」雖然廣為人知，但海外華人卻只能從網路上的零碎片段管中窺豹，很少人能全面了解這場自1989年以來，最大規模的群眾反抗運動的真實點滴。

在紀錄片「烏魯木齊中路」釋出前，自媒體「李老師不是你老師」曾經用文字梳理過整場事件的前因後果，但「李老師」也身在海外，無法掌握第一手信息；陳品霖則是首個以親歷者視角，講述這段事件過程的人。

「烏魯木齊中路」共在紐約舉行兩場放映活動，「熱風沙龍」說，由於報名人數太多，在放映前還臨時租用了更大的場地。

「烏魯木齊中路」目前已在網路上公開放映，所有人均可自由觀看，網址為https://reurl.cc/xaxv1Z，或在YouTube平台上關注帳戶「白紙革命」(@bazhigeming)。

白紙革命 疫情 白紙運動

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