金兌錫、李羅莎訪華商會 助打擊零售盜竊

金兌錫、李羅莎11日拜訪法拉盛華人(工商)促進會並與商會成員、當地商家、社委等展開座談。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)、李羅莎(Nily Rozic)，11日拜訪法拉盛 華人(工商)促進會並與商會成員、當地商家、社委等展開座談。他們表示將在紐約州新財年預算 談判期間，敦促州長霍楚 (Kathy Hochul)在預算中納入小商家稅費抵免項目(Small Business Tax Credit)，使他們在購買或升級安全系統或設備時，能夠享有稅收抵免優惠，從而免受猖獗的零售盜竊的影響。

金兌錫和李羅莎介紹，在聽取了選民的意見及反饋後致信霍楚，敦促她在新財年的預算案中，納入一項名為「小商家稅費抵免」的項目。紐約市零售盜竊案猖獗，許多小商家感到不安全，卻沒有經濟能力改善或升級他們商店內的安全系統。該項目旨在為小商家提供2萬5000元的稅費抵免，使得他們有能力購買監控攝像等安全裝置，或是雇用安保人員，增加商店的安全，並進一步打擊零售盜竊。

金兌錫表示，紐約市零售商店的盜竊案在過去幾年飆升，相比大型零售商店，小商家、夫妻檔的小店更是苦於沒有資源和經濟成本來應對這一問題，該項目對於保護法拉盛當地及紐約全市的小商家至關重要。

他說，霍楚是法拉盛的老朋友，也理解小商家們的需要，還曾宣布將在新財年重點打擊零售盜竊維護治安，希望她在最終的預算案中也能納入這一項目。

李羅莎表示，小商家是紐約的心臟，但卻面臨「零元購」及輕罪的威脅，作為消費者事務和保護委員會(Consumer Affairs and Protection Committee)主席，她將繼續支持小商家，敦促州長優先將該項目納入預算。

華商會首席顧問杜彼得表示，兩位議員都在州議會任職逾十年，選民與商家遇事若言之有物地與他們反映，往往有立竿見影的效果。這也是舉辦圓桌座談的目的所在，未來擬舉辦更多座談，商討具體實際的問題與解決辦法。