住房問題爭執 州預算談判仍陷僵局

紐約州預算談判已經比截止日期晚了十天以上，府會雙方仍然未能達成協議。(州參議會提供)

紐約州預算 談判已經比截止日期晚了十天以上，府會雙方仍然未能達成協議；州參議會11日通過第四次短期支出案，將州府撥款延長至15日。

據了解，雙方博弈的焦點仍然在住房問題。霍楚 在預算案中提出，重設421-a類似的稅收刺激項目，鼓勵開發商新建更多的可負擔住房，但偏左翼的州議會則希望通過更多租客保護措施，進一步限制房東的逼遷行為以及限制租金漲幅，雙方一直爭執不下。

州眾議長希士提(Carl Heastie)日前表示，雙方在住房問題上的立場已經接近，「處在同一社區內」；這一表態比之前一周有所進步，當時他說，「我不知道我們在這一議題是否在同一國家，但起碼是在同一星球吧。」

然而，目前仍不清楚府會雙方何時能達成協議。州參議員霍伊曼-席格(Brad Hoylman-Siga)此前表示，談判預計會持續到22日(周一)猶太教逾越節之後。

實際上，今年談判截止日期過後，又遇上了復活節周末和日食，一定程度上使談判更加延遲；霍楚10日訪問華府，也讓協議很快達成的希望減小。霍楚的發言人此前拒絕對達成預算協議的時間做出任何預測，僅表示「霍楚會和州議會一起起草一份協議，讓民眾更可負擔、紐約州更適宜居住、更安全。」

州眾議會住房委員會主席羅森塔爾(Linda Rosenthal)此前表示，如果不添加租客保護條款，住房問題就無可能達成協議，但具體包括哪些條件仍然未知。

紐約市 府此前一直敦促州府和州議會達成綜合性的住房協議，目前紐約市的住房空置率已經是超過半個世紀以來新低。副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)表示，紐約市希望設立新的稅收激勵計畫，同時也希望有租客保護措施，並尋求將地下室居住合法化，「州議會和州府都明白這件事的重要性」。