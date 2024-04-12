容閎小學撤命名人物介紹 華社反對

有消息指，容閎小學近日將校內紀念容閎的資料及照片撤下。圖為學校門口。(記者范航瑜╱攝影)

位於曼哈頓華埠 孔子大廈的容閎小學，得名於中國第一位留學生容閎，在學校走廊上，原本四處可見容閎的畫像及介紹，近日有消息稱，校方撤下了這些畫像和歷史介紹，招致不小反對聲。

為了紀念容閎，容閎小學原本收藏了眾多的有關容閎的資料和照片，張貼在走廊牆上，供學生了解學習。然而根據華埠教育界人士陳寶蓮的說法，這些資料現在都看不到了，為此她非常不解。此事同樣得到了一名內部職員的證實。

容閎小學創立於1976年，當時正值孔子大廈建成之初，華社各方人士都認為，應單在華埠中心建立一所小學，並以華人 歷史人物命名，多方經過討論，最終決定以容閎的名字，命名124小學；在紐約，所有公校都自己的專屬序號，並在序號以外也有自己的專屬校名，不少學校都會選用名人命名，例如華埠的131號中學就命名為孫逸仙初中。

容閎1828年出生於廣東省香山縣，1947年隨一名美國教育家來美留學，最終以優異的成績畢業，成為耶魯大學歷史上第一名中國畢業生。

民主黨65D區領袖于金山表示，容閎作為中國留學生 先驅，還參與了清政府的留美幼童計畫，位於華埠的小學，選用這個名字很有意義，也能夠更好地發揚在美華人歷史；「容閎的事跡放在容閎小學天經地義，放到任何一個別的地方都不合適。」

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，容閎小學外部正在翻修，教學樓內可能也正在整修，不排除因為裝修需求，暫時將這些資料撤下；「容閎小學設立就是為了紀念容閎，我認為他們不太可能把這些材料都清除掉，很有可能只是暫時的。」