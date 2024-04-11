2024年美國華裔小姐競選 16至26歲女性歡迎報名

選美會董事局成員、華裔小姐獲獎佳麗、協辦機構與贊助商合影。(本報記者 / 攝影)

由美國華裔 小姐選美會主辦，TVB(USA)、康州金神大賭場協辦，麗興恒生集團贊助的第21屆美國華裔小姐競選，日前在皇后區法拉盛 啟動報名儀式。大賽一直致力促進中華文化傅承，給予才華洋溢和美貌並存的佳麗們提供展示自我的舞台，現已接受全美報名，16至26歲合法居留美國六個月或以上、應屆高中畢業，或持有高中以上學歷的女性均可參加。

競選總決賽將於8月3日將在康州金神大賭場舉辦，冠軍將代表紐約參加由香港TVB舉辦的「國際中華小姐競選」。2023年美國華裔小姐冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈以及友誼小姐梁瀟表示，參與華裔小姐競選不僅是提升自我和展現個人才華的絕佳機會，而且在這過程中可以獲得寶貴經驗。她們鼓勵華裔女性積極加入比賽，藉此展示文化自信，並把握機會進入演藝圈。

創辦人兼營運總監阮健華介紹，主辦方將攜手中美影視集團、電影製片人和出品人合作，為所有參賽佳麗提供獨特的機會，參與由該公司製作的電影項目，從而獲得在演藝圈發展、積累經驗的寶貴機遇，助力她們成為未來的明星。

第21屆美國華裔小姐競選現正接受報名，截止報名日期從即日起至5月31日。歡迎年滿16至25歲的未婚女性，具有一半或以上的華裔血統，應屆高中畢業，或持有高中以上學歷，在美國擁有合法居留並連續居住六個月或以上的女性報名。詳情請參閱網址，www.MissChinesePageant.com。報名詳情也可致電諮詢，(917)686-0866或(646)378-8686。