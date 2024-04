曼哈頓免費戲曲培訓課 京劇名家涂玲慧指導

課程導師涂玲慧曾為中國戲曲學院教授,並在紐約州任教10年。(美華劇坊提供)

紐約美華劇坊將在11(周四)、12日(周五)連續兩天在曼哈頓 的新城劇院(Theater for the New City)舉辦免費的中國戲曲藝術課程,由來自中國的京劇 名家涂玲慧提供指導,帶領參與者領略京劇和崑曲的奧妙。

課程內容包括京劇演唱、戲曲身段和戲曲武術三方面,除理論知識講解外,還會提供實踐的機會,既為對傳統戲曲有興趣的學員創造身心愉悅的體驗,更有一定的實用價值。

美華劇坊介紹,戲曲身段包括水袖、折扇、雲帚和團扇等套路,對訓練者的身體靈活度要求很高,適度的訓練有利於培養身體協調性、促進全身血液循環。而戲曲武術也並非花拳繡腿,而是基於真實武術的打鬥基礎,具有一定的實戰功能,對於強身健體和防身自衛都有所幫助。

本次課程的主講人涂玲慧現居紐約州 ,在賓漢頓紐約州立大學(SUNY Binghamton)和奧伯尼京劇學校擔任客座教授,並受聘於美華劇坊擔任戲曲部主任。她此前曾獲得中國戲曲界最高榮譽梅花獎,並任中國戲曲學院教授。

課程時間為11日和12日,每日分別舉行三節課程,分別是上午10時開始的唱腔課、中午12時開始的身段課和下午2時開始的武術課,每節課90分鐘。地址曼哈頓第一大道155號。活動免費參加,需提前報名。報名可發送電郵至[email protected]。