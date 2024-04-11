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曼哈頓免費戲曲培訓課 京劇名家涂玲慧指導

記者許君達／紐約報導
課程導師涂玲慧曾為中國戲曲學院教授，並在紐約州任教10年。(美華劇坊提供)
課程導師涂玲慧曾為中國戲曲學院教授，並在紐約州任教10年。(美華劇坊提供)

紐約美華劇坊將在11(周四)、12日(周五)連續兩天在曼哈頓的新城劇院(Theater for the New City)舉辦免費的中國戲曲藝術課程，由來自中國的京劇名家涂玲慧提供指導，帶領參與者領略京劇和崑曲的奧妙。

課程內容包括京劇演唱、戲曲身段和戲曲武術三方面，除理論知識講解外，還會提供實踐的機會，既為對傳統戲曲有興趣的學員創造身心愉悅的體驗，更有一定的實用價值。

美華劇坊介紹，戲曲身段包括水袖、折扇、雲帚和團扇等套路，對訓練者的身體靈活度要求很高，適度的訓練有利於培養身體協調性、促進全身血液循環。而戲曲武術也並非花拳繡腿，而是基於真實武術的打鬥基礎，具有一定的實戰功能，對於強身健體和防身自衛都有所幫助。

本次課程的主講人涂玲慧現居紐約州，在賓漢頓紐約州立大學(SUNY Binghamton)和奧伯尼京劇學校擔任客座教授，並受聘於美華劇坊擔任戲曲部主任。她此前曾獲得中國戲曲界最高榮譽梅花獎，並任中國戲曲學院教授。

課程時間為11日和12日，每日分別舉行三節課程，分別是上午10時開始的唱腔課、中午12時開始的身段課和下午2時開始的武術課，每節課90分鐘。地址曼哈頓第一大道155號。活動免費參加，需提前報名。報名可發送電郵至[email protected]

京劇 紐約州 曼哈頓

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