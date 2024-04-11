華人健康協會史島講座 關心耆老白卡福利

華人健康協會將於今日在史泰登島的新會所舉辦「耆老白卡福利專題講座」。圖為過去舉辦的活動。(華康會提供)

華人健康協會將於今(11)日在史泰登島 的新會所舉辦「耆老白卡福利 專題講座」，邀請精通老人法的律師楊佩玲，就多個長者應關注的司法權益進行解說。

華康會表示，適逢2024年，白卡申請的收入限額、資產額度都有了提升，另外原本申請白卡的追溯期要求，也延遲生效，這對於有需求的家庭來說是件好事；律師屆時會講解的主題包括，長者為何要做生前契約、如何過戶房產給子女並保障自身權益、高收入長者或低收入有資產者如何合法申請白卡等。

藉此講座，華康會也向大眾隆重宣布該會在全市開設的第四家老人中心，這是在史島建立的第二間中心，此次開幕標誌著服務範圍的進一步擴展，將為更多人提供健康管理和諮詢服務。

華康會會長陳麗娜表示，楊佩玲是擁有20多年老人法經驗的律師，除了教長者如何完成申請程序外，也會在場解答疑惑，是很難得的機會，呼籲有需要的民眾踴躍出席，「這是大家可以充分利用的資源，幫助自己減輕晚年病痛可能帶來的心理壓力、以及家人不在身邊，可自行安排並享有的醫療福利。」

該講座將於11日早上10時30分在華康會史島新會所舉行，地址是史泰登島勝利大道(Victory Blvd)1975號，民眾可乘坐多個公車號S66、S62、S61、S91、S92、S93、SIM3、SIM34抵達勝利大道。