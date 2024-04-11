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服務華社貢獻多 梁華釗獲社區服務獎

記者許君達／紐約報導
布碌崙華興多元文化中心負責人梁華釗(前排左四)獲得老牌社會團體「美國革命之女」頒發的社區服務獎。（記者許君達／攝影)
布碌崙華興多元文化中心負責人梁華釗(前排左四)獲得老牌社會團體「美國革命之女」頒發的社區服務獎。（記者許君達／攝影)

歷史悠久的美國社會團體「美國革命之女」(Daughters of American Revolution, DAR)紐約分會，近日在曼哈頓下城歷史悠久的弗蘭塞斯酒館博物館(Fraunces Tavern Museum)為華興多元文化中心負責人梁華釗頒發了2024年春季社區服務獎，以表彰其積極為布碌崙(布魯克林)華人社區的服務和為當地多元族群的和睦與繁榮所做的貢獻。

梁華釗此前經營旅行社，疫情期間業務停擺，他便與妻子梁竹君，成立了社區服務機構華興多元文化中心，用新的方式幫助和回饋社區。

他介紹，中心的服務範圍包括發放免費食品、幫助低收入居民申請糧食券、幫助長者申請老人中心、提供流感疫苗接種以及開設學童輔導班等。此外，他未來還計畫開設英文培訓課程以及專門針對長者的公民考試訓練課。

「美國革命之女」成立於1890年，是一個全國性的女性志願服務機構，致力於發揚愛國主義、社區互助精神以及改善兒童教育等事業。該機構全國副主席兼紐約分會主席瓊斯(Linda Rhodes Jones)介紹，她們每年都會頒發各種獎項給在社區服務和美國精神倡導方面做出突出貢獻的個人或團體，在關注到梁華釗後，她們認為他認為完全符合獎項所依據的標準，「這不是一個艱難的決定」。

除了妻子梁竹君外，代表紐約華人社區的美國安良工商會總理陳啟靈、紐約安良工商總會會長梁沛霖和紐約鶴山公所主席梁紹斌也出席了梁華釗的頒獎儀式。

流感疫苗 華人 低收入

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