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花蓮大地震 紐約台灣僑團發起賑災

記者鄭怡嫣 / 紐約報導

台灣當地時間本月3日上午7時58左右，花蓮縣發生芮氏規模7.4的地震，為台灣25年來遭遇最大的地震；紐約台灣會館日前宣布，將參與捐款活動，共同為受災民眾伸出援手。慈濟紐約分會也將進行街頭募款，展開賑災行動。

紐約台灣會館表示，目前已接到多通民眾電話，表示想為花蓮的鄉親捐款盡一份力，但不知如何匯款。因此，會館在收到中華民國僑務委員會的消息，得知衛生福利部公設財團法人賑災基金會已於台灣時間本月4日公布捐款帳號後，會館也宣布將協助收款至4月30日(周二)，並全數捐贈給衛生福利部公設財團法人賑災基金會。同時，民眾也可自行捐款給衛生福利部公設財團法人賑災基金會，以協助受災地區重建。

民眾若透過紐約台灣會館捐款，支票抬頭為「Taiwan Center」，備註為「0403花蓮震災」，並請於本月30日前，將支票郵寄至台灣會館，地址為137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。民眾若自行捐款給衛生福利部公設財團法人賑災基金會，捐款帳號及網站：https://reurl.cc/VNGM45。

此外，慈濟美國總會也表示，將響應位於台灣花蓮的佛教慈濟基金會的行動，即日起展開「齊心共善，送愛到台灣」的賑災行動，期許凝聚全美民眾的愛與關懷，陪伴受災鄉親度過最困難的時刻。慈濟紐約分會將動員志工，分別在法拉盛、曼哈頓進行街頭募款，所募得的款項將全數做為此次地震災後的重建基金。

「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛網頁為： https://reurl.cc/nrQvL1

福利 地震 支票

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