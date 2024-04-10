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自強社區中心將建平價公寓 華人社區支持

記者高雲兒╱紐約報導
甘台寧參與服務自強社區中心的項目十年之久，認為該中心已經成了社區重要的組成部分。(記者高雲兒／攝影)
甘台寧參與服務自強社區中心的項目十年之久，認為該中心已經成了社區重要的組成部分。(記者高雲兒／攝影)

皇后區第七社區委員會在8日全票通過自強老人中心(Selfhelf)的特殊許可申請，允許其將凱辛納大道(Kissena Blvd)45-29號的停車場土地用途，更改為建築用途；該地將新建一棟可負擔老年公寓樓，為更多低收入老年人群體謀福利，眾多華人到場表示支持。

據悉，凱辛納大道已有數棟自強社區中心之前建立的可負擔老年公寓，當時要求所備配的停車場空間在2016年後有所減少，因此，自強社區中心計畫騰出多餘的空間，建設一棟包含114個住房單元的可負擔老年公寓。

在建設之前，自強社區中心需遵照分區(zoning)法規，向第七社區委員會申請特殊許可，允許將部分停車場改為住房用途；社區中心公共事務部主任Katie Foley說，此舉是為了讓老年人群體解決住房問題，「有成千上萬的紐約老人需要經濟適用房，我們歡迎他們回到這個專為他們設計的建築中。」

她強調，計畫建起的新樓將注重可負擔性，主要對租戶年收入落在地區收入中位數(AMI)的50%以下的群眾開放，並為遊民提供保障。

該社區中心也會為居民提供一對一社會支持服務，同時注重可持續發展，承諾建設綠化帶；建成後，除了公寓樓，周邊還有各類室內外休閒空間，社會工作者會將對居民進行活動規畫，為了方便老人，各類社區空間都將為老人健康著想，會將扶手和欄杆等設計在內。

啓揚基金會及WAC照明公司創辦人甘台寧參與服務自強社區中心的項目十年之久，她表示，該中心已經成了社區重要的組成部分，「他們了解老年人的需求，多年來一直為他們的福祉而努力。」

甘台寧說，近來生活成本愈來愈高，很多紐約人需要穩定的住房，「而我們社區需要更多的可負擔住房，特別是那些適合老年人的住房，也很需要社會工作者向每個居民提供他們需要的支持，從而獲得有尊嚴和獨立的生活。」

參選法拉盛第40選區州眾議員的民主黨社區人士陳熠也對該公寓樓計畫表示支持，因為該計畫會讓老人生活得有尊嚴，「這些公寓不僅僅是一個住所，這是一個穩定的家，外面都有社會工作者，讓老人可以依靠」。

多名住在友聯街(Union St.)45-20號、45-22號、45-24號的華裔居民表示，他們的陽台將會被這棟高樓完全擋住，社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)回應，自強社區中心對老年人群體有巨大貢獻，「他們的運營方式，以及對法拉盛社區的尊重，都是信守承諾的。」

最終社區委員會以37票支持、一人棄權的投票結果通過申請。目前，自強社區中心已向市標準上訴局(Board of Standards and Appeals)提交申請，目前正在社區委員會審查階段；一旦通過，公寓樓將在2025年開始建設，2027年中建設完畢，大樓將有望在2027年秋季開放並入住。

陳熠對該公寓樓計畫表示支持，因為該計畫會讓老人生活得有尊嚴。(記者高雲兒／攝影)
陳熠對該公寓樓計畫表示支持，因為該計畫會讓老人生活得有尊嚴。(記者高雲兒／攝影)
皇后區第七社區委員會在8日全票通過自強老人中心的特殊許可申請，允許其將凱辛納大道...
皇后區第七社區委員會在8日全票通過自強老人中心的特殊許可申請，允許其將凱辛納大道45-29號的停車場土地用途，更改為建築用途。(記者高雲兒╱攝影)
自強社區中心向皇后區第七社區委員並介紹新公寓的計畫。(記者高雲兒／攝影)
自強社區中心向皇后區第七社區委員並介紹新公寓的計畫。(記者高雲兒／攝影)

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