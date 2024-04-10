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國會APP賽第6選區 3華生奪冠

記者鄭怡嫣╱紐約報導
國會眾議員孟昭文(左五)，與第一、二、三名獲勝團隊合影。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文(左五)，與第一、二、三名獲勝團隊合影。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文9日宣布，國會應用程式挑戰賽(Congressional App Challenge)中，她所屬的國會第六選區今年獲勝者為由三位華裔高中生組成的隊伍，他們開發的應用程式，幫助用戶找到離他們最近的公共廁所，並提供相關資訊與評論。

住在皇后區新鮮草原的伍宣霖(Rachel Wu)、法拉盛的高源(Yuan Gao)、以及貝賽的徐先進(Eugene Xu)，均為布朗士科技高中(Bronx High School of Science)的12年級學生，他們設計了一款名為「Nurgent」的應用，幫助用戶找到離他們最近的、能夠免費使用的公共廁所，並提供這些廁所的相關訊息及評價。同時，它也標記出離用戶最近、能夠在咖啡館、書店以及其他場所免費使用的廁所，為有如廁需求的民眾提供便捷與全面的資源。

伍宣霖、高源、以及徐先進表示，紐約人都有一個共同的經歷，那就是找不到乾淨、便捷和免費的公廁，「我們對贏得這個獎項非常感激，希望在不久的將來，能夠發布這一款應用，解決這一問題。」

孟昭文則祝賀這些「才華橫溢」的學生贏得了今年的比賽，她表示這個應用「獨特」、「有新意」，也可以幫助很多人在公共場合使用。

孟昭文選區國會應用程式挑戰賽的二等獎獲得者為Erin Yalin Cai、Frankie Chong、Chiming Wang，他們設計了一款網頁應用，利用人工智能，幫助用戶找到個人化的社會福利項目。三等獎獲得者為Aaron Niyazov以及Jordan Krishnayah，他們開發了一款檢測新聞標題是否帶有偏見的應用，用戶可以通過應用，提交新聞標題，應用自帶的檢測器將考慮標題中的煽動性術語及所帶的情緒，隨後向用戶輸出該新聞標題的偏見評級。

國會應用程式挑戰賽是由國會眾議院舉辦、針對初高中生的全國性比賽，旨在激發學生實踐探索科學、技術、工程及數學(STEM)、編程及電腦領域，並在電腦、手機或其他電子設備上，設計與開發相關的應用程式。

本月，這三位獲獎的華裔高中生將和其他國會選區的獲獎者一起，參與一項名為「代碼屋」(HouseOfCode)的活動，在國會山莊向議員們介紹他們的應用程式。他們的應用程式也將和其他獲勝作品在眾議院的官網House.gov展示，為期一年。相關網址：https://www.congressionalappchallenge.us/。

孟昭文(右二)與第六選區應用程式設計冠軍華裔學生合照，他們開發的應用程式幫助用戶...
孟昭文(右二)與第六選區應用程式設計冠軍華裔學生合照，他們開發的應用程式幫助用戶找到離他們最近的公共廁所。(孟昭文辦公室提供)

孟昭文 檢測 華裔

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