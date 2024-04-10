我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

紐約客談／同意之城計畫 只有Yes選項？

紐約客談

旨在改變已沿用超過60年的紐約市分區規則的「同意之城」(City of Yes)計畫，可說是亞當斯政府寄望於奠定政治遺產甚至改變歷史的大計。影響重大，自然反對聲如潮。諷刺的是，亞當斯的智囊們將大大的「Yes」放在標題上，不知是希望徵求所有人的同意，還是只給人們留下「Yes」這一個選項？

爭議的焦點主要位於郊區的低密度社區。市規畫局的退休專家鄭向元表示，現有的都市計畫旨在保護住宅空間的多元性，讓擁有不同財力的人自由選擇：是負擔高昂的地稅、住在環境優越的低密度社區；還是少花些錢住公寓？而亞當斯的計畫則以抹殺這種多元性為目標，將低密度社區存在的制度藩籬打破、允許更多人湧入。

「我多花錢，就要物有所值」。對於終日為生活和房租奔波的上班族來說，中產們的心聲也許有些冷血，但在尊重私有財產的社會，這也的確是天經地義，需要得到尊重。試問官員們，假如未來真的如願把低密度郊區變成熙熙攘攘的都會區，原有的房屋業主們所要繳的稅是不是也要退還給人家？

更值得警惕的是，如果更改分區規範的目的是大規模鬆綁住宅和商業的開發，那麼這其中創造出的利益到底有多少能普惠社會，有多少進了利益輸送者的私囊？這是每個選民都有權且應該去問的。

比如，有規畫專家指出，「同意之城」中施加給低密度社區的新建設項目，並沒有保證全用來新建可負擔住宅。這樣一來，既損害了原有中產居民的利益、又沒有讓需要住房的窮人獲利，那麼最後得利的，恐怕就是那些有錢有權的開發商了。

亞當斯 紐約市 退休

上一則

Juliet陰道重塑術 重塑少女般的青春魅力

下一則

62分局長 劉志強升副督察 華社祝賀

延伸閱讀

紐約市議員提案將外賣平台小費頁面移回付款前

紐約市議員提案將外賣平台小費頁面移回付款前
「同意之城」議會開審 亞當斯集會聲援

「同意之城」議會開審 亞當斯集會聲援
亞當斯貪腐案 土耳其航班免費升艙遭調查

亞當斯貪腐案 土耳其航班免費升艙遭調查
亞當斯貪腐案 土耳其航班免費升艙遭調查

亞當斯貪腐案 土耳其航班免費升艙遭調查

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡