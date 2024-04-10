紐約客談／同意之城計畫 只有Yes選項？

旨在改變已沿用超過60年的紐約市 分區規則的「同意之城」(City of Yes)計畫，可說是亞當斯 政府寄望於奠定政治遺產甚至改變歷史的大計。影響重大，自然反對聲如潮。諷刺的是，亞當斯的智囊們將大大的「Yes」放在標題上，不知是希望徵求所有人的同意，還是只給人們留下「Yes」這一個選項？

爭議的焦點主要位於郊區的低密度社區。市規畫局的退休 專家鄭向元表示，現有的都市計畫旨在保護住宅空間的多元性，讓擁有不同財力的人自由選擇：是負擔高昂的地稅、住在環境優越的低密度社區；還是少花些錢住公寓？而亞當斯的計畫則以抹殺這種多元性為目標，將低密度社區存在的制度藩籬打破、允許更多人湧入。

「我多花錢，就要物有所值」。對於終日為生活和房租奔波的上班族來說，中產們的心聲也許有些冷血，但在尊重私有財產的社會，這也的確是天經地義，需要得到尊重。試問官員們，假如未來真的如願把低密度郊區變成熙熙攘攘的都會區，原有的房屋業主們所要繳的稅是不是也要退還給人家？

更值得警惕的是，如果更改分區規範的目的是大規模鬆綁住宅和商業的開發，那麼這其中創造出的利益到底有多少能普惠社會，有多少進了利益輸送者的私囊？這是每個選民都有權且應該去問的。

比如，有規畫專家指出，「同意之城」中施加給低密度社區的新建設項目，並沒有保證全用來新建可負擔住宅。這樣一來，既損害了原有中產居民的利益、又沒有讓需要住房的窮人獲利，那麼最後得利的，恐怕就是那些有錢有權的開發商了。