安寜療護非僅幾周 可長達半年或更久

富康醫療8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寜療護的意義。(記者高雲兒／攝影)

富康醫療(VNS Health)8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人 社區普及安寧療護 (Hospice Care)的意義，眾多華人參與；該機構還將在接下來的兩個月內於法拉盛 開展多場講座，以便讓華人了解更多資訊。

富康醫療安寧療護醫務總監丁南穆(Ritchell Dignam)表示，許多華人不熟悉安寧療護或對其有誤解，認為安寧療護僅適用於生命的最後幾天或幾周，但事實上，安寧療護可以長達六個月，甚至更長，適用於患有任何末期的患者。

她補充，安寧療護也支持患者的親人，「在人生最後的旅程中，大多數人希望留在家裡，或者留在他們感覺最舒服的地方，與家人和朋友在一起」，因此他們的安寧療護團隊為每位患者提供7天24小時支援服務，避免去醫院，「富康醫療安寧療護關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師，哀傷輔導師和志願者組成，有說中文的專業團隊，為患者和家人盡可能舒適及有意義地度過生命的餘暉。」

黃敏儀表示，亞裔群體總是避免談論死亡，而她也是在父親生病時得知安寧療護，認為大有裨益，希望更多華人了解。

富康醫療(VNS Health)8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寜療護 (Hospice Care)的意義。(記者高雲兒／攝影)

主辦方富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，富康醫療於去年在曼哈頓華埠及布碌崙華人社區，舉辦一系列安寧療護社區教育講座，反應熱烈，逾700名民眾參加；有感華人社區對這方面資訊感興趣，特在今年決定於法拉盛繼續舉辦免費教育講座。

眾多華人參與講座。(記者高雲兒／攝影)

她介紹，本月有兩場，分別為17日(周三)早上10時至11時在華策會福壽老人中心 ，和18日(周四)早上10時30分至11時30分在富康醫療法拉盛社區中心；5月15日(周三)早上10時30分至11時30分，富康醫療安寧療護將舉辦「消除對安寧療護的10個誤解以及認知死亡臨近時的徵兆和症狀」講座，6月20日(周四)早上10時30分至11時30分，將舉辦「抗癌之路不孤單：確診癌症後的生活」講座，地點均在富康醫療法拉盛社區中心，地址為為39大道136-52號，可請撥打(718)321-7695諮詢。

紐約長老會皇后區醫院、亞美醫師協會、美州中華醫學會、美國華裔註冊護士協會，華策會福壽老人中心和阿茲海默症關愛服務等機構代表出席。