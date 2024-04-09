我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

安寜療護非僅幾周 可長達半年或更久

記者高雲兒／紐約報導
富康醫療8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寜療護的意義。(記者高雲兒／攝影)
富康醫療8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寜療護的意義。(記者高雲兒／攝影)

富康醫療(VNS Health)8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寧療護 (Hospice Care)的意義，眾多華人參與；該機構還將在接下來的兩個月內於法拉盛開展多場講座，以便讓華人了解更多資訊。

富康醫療安寧療護醫務總監丁南穆(Ritchell Dignam)表示，許多華人不熟悉安寧療護或對其有誤解，認為安寧療護僅適用於生命的最後幾天或幾周，但事實上，安寧療護可以長達六個月，甚至更長，適用於患有任何末期的患者。

她補充，安寧療護也支持患者的親人，「在人生最後的旅程中，大多數人希望留在家裡，或者留在他們感覺最舒服的地方，與家人和朋友在一起」，因此他們的安寧療護團隊為每位患者提供7天24小時支援服務，避免去醫院，「富康醫療安寧療護關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師，哀傷輔導師和志願者組成，有說中文的專業團隊，為患者和家人盡可能舒適及有意義地度過生命的餘暉。」

黃敏儀表示，亞裔群體總是避免談論死亡，而她也是在父親生病時得知安寧療護，認為大有裨益，希望更多華人了解。

富康醫療(VNS Health)8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向...
富康醫療(VNS Health)8日聯同市議員黃敏儀和多個皇后區醫療機構，共同向華人社區普及安寜療護 (Hospice Care)的意義。(記者高雲兒／攝影)

主辦方富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，富康醫療於去年在曼哈頓華埠及布碌崙華人社區，舉辦一系列安寧療護社區教育講座，反應熱烈，逾700名民眾參加；有感華人社區對這方面資訊感興趣，特在今年決定於法拉盛繼續舉辦免費教育講座。

眾多華人參與講座。(記者高雲兒／攝影)
眾多華人參與講座。(記者高雲兒／攝影)

她介紹，本月有兩場，分別為17日(周三)早上10時至11時在華策會福壽老人中心，和18日(周四)早上10時30分至11時30分在富康醫療法拉盛社區中心；5月15日(周三)早上10時30分至11時30分，富康醫療安寧療護將舉辦「消除對安寧療護的10個誤解以及認知死亡臨近時的徵兆和症狀」講座，6月20日(周四)早上10時30分至11時30分，將舉辦「抗癌之路不孤單：確診癌症後的生活」講座，地點均在富康醫療法拉盛社區中心，地址為為39大道136-52號，可請撥打(718)321-7695諮詢。

紐約長老會皇后區醫院、亞美醫師協會、美州中華醫學會、美國華裔註冊護士協會，華策會福壽老人中心和阿茲海默症關愛服務等機構代表出席。

華人 法拉盛 老人中心

上一則

陳隆豐創辦紐約台灣會館 追悼會逾200人致祭

下一則

紐約中國旗袍會「民風韻律」專場歌舞 14日獻演

延伸閱讀

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學
3華裔藥店竊禮品卡 當場被逮

3華裔藥店竊禮品卡 當場被逮
公益社區團體分享會 紐約法拉盛住房問題大

公益社區團體分享會 紐約法拉盛住房問題大
華商會捐款東西國際學校 支持雙語教學

華商會捐款東西國際學校 支持雙語教學

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練