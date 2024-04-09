「同意之城」議會開審 亞當斯集會聲援

「同意之城」市議會開議，亞當斯組織官員和倡導團體在市政廳外集會，為自己的計畫加油打氣。(市府提供)

市議會8日開始對亞當斯 (Eric Adams)政府提出的「同意之城」計畫(city of Yes)中有關經濟方面的內容進行公聽，儘管亞當斯在公聽開始前舉行集會聲援這項計畫，但該計畫在市議會和社區仍面臨不小阻力。

「同意之城」旨在大規模更改已沿用近60年的土地利用規定以期創造更多住房和經濟機會。市長亞當斯在當日的公聽會前，組織部分市府團隊成員和相關倡導者在市政廳前舉行集會，為自己的計畫加油鼓氣。

「同意之城」計畫由三部分組成，其中經濟部分共有18條建議，包括允許「清潔製造業」進駐商業區、在住宅區增設街角店鋪、放寬在住宅單元內經營小企業的限制以及放寬生物實驗室和都市農業的經營限制等。

市城市規畫局(Department of City Planning)主任格羅尼克(Dan Garodnick)介紹，現行的城市分區規定訂立於1960年代，其中很多內容都已嚴重過時。亞當斯在集會上表示，這種錯位阻礙了城市商業的發展和自我更新，重重束縛著在紐約市經商的人施展手腳。因此，過時的規定需要改變，這樣才能刺激小企業的新興以及功能混合式社區的發展。

不過，亞當斯的方案仍面臨遭遇了較大的阻力。據統計，全市範圍內超過一半的社區委員會都對該計畫投下了反對票。市議員舒曼琳(Lynn Schulmann)在公聽會表達擔憂，市議員萊利(Kevin Riley)和阿維萊斯(Alexa Aviles)則質疑該計畫完全沒考慮布朗士 和布碌崙 (布魯克林)的大型貨運樞紐周邊的汙染和噪音問題，萊利還對市房屋局(DOB)在現有的人員配置下能否消化如此大量的制度變更表達了懷疑。而史泰登島的市議員漢克斯(Kamillah Hanks)則表示，旨在改變單一住宅區功能的計畫在包括史島在內的郊區社區不受歡迎。

無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷也在市議會作證，她指責「同意之城」計畫武斷地把都市中的擁堵、噪音等問題強推給生活品質優越的郊區居民，打擾了他們的「美國夢」。同時，該計畫會導致這些原本的低密度社區如談增加大量人口，卻並未考慮下水管線、電力、道路空間、學校學位等基礎設施都需要配套的擴容才能容納新增人口。