2男騎機車搶15萬珠寶 警懸賞通緝

警方呼籲民眾提供線索以協助逮捕嫌犯。(市警局提供)

報住在皇后區 森林小丘(Forest Hills)的一名35歲男子，最近在光天化日之下遭遇兩名騎摩托車男子的襲擊，並被搶走了一個內含價值15萬元珠寶的包袋。警方目前正在追捕這兩名嫌犯，並向公眾懸賞3500元，希望能夠收集到有助於案件偵破的關鍵線索。

根據市警第112分局的報告，3月24日下午4時左右，受害人正在森林小丘黃石公園 (Yellowstone Park)附近的第68大道 交第108街附近散步，兩名歹徒停好摩托車後毆打了受害人，然後強行搶走他身上一個裝滿珠寶的袋子和一塊價值2500元的手表。

警方表示，這兩名嫌犯在作案後返回他們的摩托車上，並向未知方向快速逃離了犯罪現場。受害者因襲擊導致其面部和手部受輕傷，緊急救援人員迅速抵達現場為他進行即時治療。

警方在近日公布監控錄像及作案照片，作案照片顯示，兩名歹徒騎著摩托車，身著全黑機車服、頭戴頭盔。警方呼籲知情民眾提供線索以協助逮捕嫌犯，並向公眾懸賞3500元。

知情民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。