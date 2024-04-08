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世報攜味全 母親節繪畫賽 4╱17截稿

紐約訊
世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。(主辦方提供)
世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。(主辦方提供)

今年，世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。本次比賽的主題是「我最愛媽媽的一道菜」，期望透過這個溫馨的節日活動，啟發子女們感恩之心，並引導他們以具體的行動回饋媽媽無私的愛意。

比賽分為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)。參賽者需以繪畫紙(限11吋×14吋，橫豎構圖皆可)設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系weichuan.wjwebsite.com。

投稿截止日期為本月17日。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在4月17日前，將作品郵寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357)。

為表彰優秀的參賽選手，主辦單位將提供豐富的獎金、獎狀和獎盃，總獎金高達3900元。評選結果及優勝作品將於5月初在世界日報、世界新聞網以及官方Facebook粉絲專頁發表，敬請參賽者及關注者密切關注比賽最新消息。欲了解更多詳情，請參考比賽報名網站weichuan.wjwebsite.com或撥打電話(718)746-8889分機213洽詢。

世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少...
世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。(主辦方提供)

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