世報攜味全 母親節繪畫賽 4╱17截稿

世界日報與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。(主辦方提供)

今年，世界日報 與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節 繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。本次比賽的主題是「我最愛媽媽的一道菜」，期望透過這個溫馨的節日活動，啟發子女們感恩之心，並引導他們以具體的行動回饋媽媽無私的愛意。

比賽分為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)。參賽者需以繪畫紙(限11吋×14吋，橫豎構圖皆可)設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系weichuan.wjwebsite.com。

投稿截止日期為本月17日。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在4月17日前，將作品郵寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357)。