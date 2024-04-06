4/7家庭歡樂健康日 有表演還送有機蔬果

布碌崙華人健康協會將攜手市議員莊文怡辦公室、以及多個華人組織，定於4月7日在愛立信公園舉行「家庭歡樂健康日」活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 健康協會將攜手市議員莊文怡辦公室、以及多個華人組織，定於4月7日(周日)在愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行「家庭歡樂健康日」活動；屆時除豐富的娛樂活動外，還將免費贈送兒童奶粉、故事書、自衛健康用品、以及有機蔬果等，呼籲民眾踴躍參與。

屆時將帶來歌舞表演、面部彩繪、親子遊戲等娛樂項目，同時也有市府、商家、社區機構等擺設攤位，給民眾帶來醫療保險 服務、糧食券、紅藍卡、白卡、長期護理計畫申請、信託保險方面的資訊；亞裔社區中心(ACC)也將提供更多關於新移民技能和職業培訓的訊息，有興趣的民眾不要錯過。

在多個組織的贊助下，義工會派發免費的新鮮蔬果、防疫、健身用品、以及給一至三歲幼童的奶粉，且還會協助民眾進行選民登記；所有贈品均數量有限、先到先得。

華裔警探劉文健遺孀陳佩霞4日在記者會上表示，今年適逢劉文健逝世10周年，有深刻意義，其基金會屆時將參與活動，邀請丈夫生前服務的84分局警員、警犬和警馬等來到現場與民眾互動。

華康會會長陳麗娜補充道，警民關係在紐約市 仍很緊張，希望通過這樣的接觸，拉近彼此的關係，也讓警方感受到社區的需要，且對其維護社區治安的努力感激不盡；她也強調，屆時不僅有各方面重要的資訊傳達給民眾，同時也提供了加深鄰里、親子關係的平台，活動老少咸宜，鼓勵大家積極參與。

該活動將於4月7日(周日)上午11時在愛立信公園舉行，地址是8大道和漢密爾頓公園(Fort Hamilton Pkwy)的66至67街間；該活動還獲得美國紐約華人聯合會、紐約市警、亞美聯盟(UA3)、富康醫療等機構的支持。