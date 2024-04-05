62分局長劉志強 晉升副督察

華裔陳烈雄在升職典禮上晉升至警佐，家人與他一起合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區警察學院(Police Academy)4日舉辦紐約市警局升職典禮，共有12名亞裔 警員榮獲晉升。其中市警62分局局長、華裔 警官(Captain)劉志強(Eddie Lau)晉升為副督察(Deputy Inspector)，至此市警亞裔高階警力再添一員，並成為當天晉升等級中的亞裔最高警銜者。

此外，法拉盛市警109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)，由副督察(Deputy Inspector)晉升為督察(Inspector)；華裔陳烈雄(Lithung Chan)晉升至警佐(Sergeant)。

劉志強出生於布碌崙(布魯克林)，成長於一個移民家庭 ，其父母都來自中國廣東深圳。在家族中，他是第一位成為警察的成員，目前與妻子共同育有一子一女。在成為警察之前，其曾在一家航空公司擔任管理職位。2004年7月，他加入市警隊伍，至今已將近20年的時間。他的從警生涯起始於布碌崙(布魯克林)的市警67分局，後於去年初接任現華埠市警五分局局長陳韜(Tao Chen)，成為布碌崙市警62分局的局長，持續服務華裔社區。

他指出，目前市警62分局所管轄的區域內，暴力犯罪案件沒有顯著增加，但他們依然會堅決打擊一切犯罪行為。因為每一起犯罪背後都有受害者，即便是小規模的犯罪事件，他們也會全力以赴，致力幫助每個民眾。他不想因能夠榮獲晉升，而自視過高，他認為自己擁有一段非常成功的職業生涯，更珍視的是能為社區貢獻力量和培養家庭的機會。他說，「我的父母，妻子陳美琪和孩子都給予了我巨大的支持。妻子不僅是我的堅強後盾，還經常給予我寶貴的反饋和鼓勵，她是我精神上的重要支柱。」

劉志強的母親劉根嫻表示，兒子最初加入警隊時，普通話說得不太流利，這讓他在服務華人社區時經常遇到障礙。那陣子經常向她尋求語言上的幫助。然而，通過不懈的努力和逐步學習，他最終熟練掌握了語言技能，變得遊刃有余。「兒子怕我擔心，所以後來很多工作上的事情就不再跟我說了。志強是個好孩子，我為他的成長和成就感到非常高興。」