角聲辦藝術展 李槍以破碎雜誌重構新生

牧師陳熾(中)和李槍(左)和策展人郝青松，歡迎民眾前往觀看展覽。(記者高雲兒／攝影)

為豐富法拉盛 社區居民的精神生活並支持華人 藝術家，紐約基督教角聲佈道團最近開展了「李槍藝術展：身體復活」，呈現了藝術家李槍利用舊雜誌和報紙創作的藝術品。主辦方表示，將會在未來以工作坊形式，邀請民眾共同創作。

李槍(左)和策展人郝青松。(記者高雲兒／攝影)

角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，他們在一個多月以前成立「角聲藝術中心」，旨在為法拉盛及周邊社區的民眾提供精神慰藉，「每天緬街上人流如潮，大家都很匆忙，看不到靈性的空氣，而藝術和信仰一樣，可以對人的心理進行淨化」。

另一方面，他也希望可以為來美的華人藝術家提供展現藝術的平台，尤其是近年的華人藝術家顯著增多，卻很難進入主流藝術圈，「很多人不得不為了生計，去餐館洗盤子或者當服務員，所以也希望給他們展現的平台，不讓他們的藝術生命枯萎」。

角聲藝術中心的第一個展覽，便來自去年來到美國的藝術家李槍，他以「撕書」聞名，即將時尚雜誌與新聞刊物多余的色彩和文字撕下，創作出與傳統拼貼畫截然不同的新作品；此次展出的11幅藝術作品中，民眾將看到由破碎雜誌構成的「自由女神 像」、米開朗基羅的「聖殤」、樹林以及士兵身體等等，展現他對人文和自然的關懷。

李槍「自由女神像」作品。(記者高雲兒／攝影)

為豐富法拉盛社區居民的精神生活並支持華人藝術家，紐約基督教角聲佈道團最近開展了「李槍藝術展：身體復活」。(記者高雲兒／攝影)

策展人郝青松表示，撕下的紙屑特地保存在這個空間，因為看似撕掉的紙屑，卻成就新的藝術，正契合主題「身體復活」；他補充，這也象徵印刷時代到圖像時代的轉變，提醒人們在圖像泛濫的時代中，應辨識和選擇有價值的信息。李槍表示，這是一個信息過載的時代，也希望藉此舉啟發人們，可以通過自己的選擇來辨別不同的信息，正如創作一樣。