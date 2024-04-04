華裔10歲鋼琴手 將登史島音樂會

十歲的華裔女鋼琴演奏者李樂桃，受邀到史泰登島里奇蒙郡弦樂團26周年的音樂會上演出。(取自里奇蒙郡弦樂團官網)

史泰登島 里奇蒙郡弦樂團(The Richmond County Orchestra)定在7日(周日)舉行第26周年音樂會，今年的主題響應「Live Music Matters」的音樂理念，與多個音樂、藝術家合作；其中作為重量級嘉賓登場的是被視作冉冉升起的新星，十歲的華裔女鋼琴演奏者李樂桃(Letao, Li，姓名皆音譯)。

該管樂團由音樂家Alan Aurelia於1998年創立，旨在加強史島的音樂和文化交流，並鼓勵其他音樂家加入行列中，把古典音樂推廣給更多人；當日的演出中，除李樂桃外，管樂隊也與多個富有盛名的音樂家合作，包括作曲家Valeda Zaage Bell、女高音歌手Anita Berger、以及舞蹈家Christine Leonardi-Kramer。

而李樂桃作為所有演出嘉賓中年紀最小的，也是最具重量級的人物，將彈奏三支曲目；據其簡介透露，她四歲時便在史島音樂學校(Staten Island Conservatory of Music)學鋼琴，目前在全美唯一提供幼兒園至12年級生音樂課程的曼哈頓Special Music School就讀。

李樂桃在2022年的George Gershwin、Kaufman Music Center的兩場國際音樂比賽中，逐漸出現在大眾的視野裡，並一舉成名奪下冠軍，2023年她繼續在美國和歐洲舉行的鋼琴比賽中，多次榮獲大獎寶座；李樂桃也是紐約市大都會 歌劇兒童合唱團(Metropolitan Opera Children's Chorus)的成員之一，音樂造詣頗深。

管樂團演出將於7日(周日)下午3時在猶太社區中心(Jewish Community Center)舉行，地址是史島Manor路1466號；民眾需買票入場，成人門票15元、現場購票20元，學生和孩童免費，更多購票詳情可訪https://m.bpt.me/event/6269318。