紐約市圖書館送日食眼鏡 可至215分館領取

紐約市公共圖書館(NYPL)將為市民提供免費日食觀測眼鏡，市民可在任何市圖書館分館領取眼鏡，先到先得。(取自市圖書館)

紐約市 將於8日(周一)迎來日全食，為了讓民眾安全觀測，市公共圖書館 (NYPL)近日宣布，將提供市民免費日食觀測眼鏡，市民可在曼哈頓、布碌崙和皇后區等215間圖書館分館領取，先到先得；不過根據天氣預報，8日全州可能出現多雲天氣，尤其是位於全食帶的水牛城(Buffalo)等地。相比之下，紐約市天氣將更為晴好。

市公共圖書館與國家電競協會(National Esports Association)合作，為此次的日全食推出「仰望！」(Look Up!)活動，專家提醒，在沒有眼睛保護的情況下，即使凝視幾秒鐘，也可能導致嚴重且永久的視力損害，建議民眾佩戴合規的專門眼鏡。

除了圖書館意外，前往上州觀看日食的市民也可以在途經高速公路的休息站、紐約州 遊客歡迎中心(New York State Welcome Centers)和曼哈頓賓州車站莫尼漢候車大廳(Moynihan Train Hall)內免費領取州府的「I Love NY」日食眼鏡，開放時間為每日早6時30分至晚9時30分。市民也可在線購買。

根據預報，日食發生路徑將從墨西哥的太平洋沿岸登陸北美，從西南向東北斜穿整個美國中東部。其中觀測效果最佳的全食帶寬約100哩，全食天象當日下午3時15分左右從紐約州西南部開始，3時30分左右從紐約州北部離境。而從月影投影到太陽上開始、直到日光徹底恢復原狀的整個觀測時間可長達兩個半小時。

本次日全食的全食帶起點距離紐約市約250哩，但紐約市仍有望看到89％覆蓋率的日食，長島的最小覆蓋率將達到88％，奧伯尼則為96％。據美國航空航天局(NASA)，下一次全州可見的日全食將是在2079年，屆時紐約市五大區都將處於全食區下。