我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

紐約市圖書館送日食眼鏡 可至215分館領取

記者范航瑜／紐約報導
紐約市公共圖書館(NYPL)將為市民提供免費日食觀測眼鏡，市民可在任何市圖書館分館領取眼鏡，先到先得。(取自市圖書館)
紐約市公共圖書館(NYPL)將為市民提供免費日食觀測眼鏡，市民可在任何市圖書館分館領取眼鏡，先到先得。(取自市圖書館)

紐約市將於8日(周一)迎來日全食，為了讓民眾安全觀測，市公共圖書館(NYPL)近日宣布，將提供市民免費日食觀測眼鏡，市民可在曼哈頓、布碌崙和皇后區等215間圖書館分館領取，先到先得；不過根據天氣預報，8日全州可能出現多雲天氣，尤其是位於全食帶的水牛城(Buffalo)等地。相比之下，紐約市天氣將更為晴好。

市公共圖書館與國家電競協會(National Esports Association)合作，為此次的日全食推出「仰望！」(Look Up!)活動，專家提醒，在沒有眼睛保護的情況下，即使凝視幾秒鐘，也可能導致嚴重且永久的視力損害，建議民眾佩戴合規的專門眼鏡。

除了圖書館意外，前往上州觀看日食的市民也可以在途經高速公路的休息站、紐約州遊客歡迎中心(New York State Welcome Centers)和曼哈頓賓州車站莫尼漢候車大廳(Moynihan Train Hall)內免費領取州府的「I Love NY」日食眼鏡，開放時間為每日早6時30分至晚9時30分。市民也可在線購買。

根據預報，日食發生路徑將從墨西哥的太平洋沿岸登陸北美，從西南向東北斜穿整個美國中東部。其中觀測效果最佳的全食帶寬約100哩，全食天象當日下午3時15分左右從紐約州西南部開始，3時30分左右從紐約州北部離境。而從月影投影到太陽上開始、直到日光徹底恢復原狀的整個觀測時間可長達兩個半小時。

本次日全食的全食帶起點距離紐約市約250哩，但紐約市仍有望看到89％覆蓋率的日食，長島的最小覆蓋率將達到88％，奧伯尼則為96％。據美國航空航天局(NASA)，下一次全州可見的日全食將是在2079年，屆時紐約市五大區都將處於全食區下。

紐約市 圖書館 紐約州

上一則

黃敏儀將辦乳腺癌篩查 有翻譯服務

下一則

華裔10歲鋼琴手 將登史島音樂會

延伸閱讀

紐約市今明2天迎狂風豪雨 嚴防水災

紐約市今明2天迎狂風豪雨 嚴防水災
紐約市外賣郎時薪增至19.56元 亞當斯：回報時刻到了

紐約市外賣郎時薪增至19.56元 亞當斯：回報時刻到了
梁在新書發表 探討全美華埠發展史

梁在新書發表 探討全美華埠發展史
爭議10年…圖書館人皮藏書 哈佛大學「除皮」

爭議10年…圖書館人皮藏書 哈佛大學「除皮」

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子