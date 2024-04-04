關愛地球 3500株樹苗13日起免費送

「紐約重建計畫」將從4月13日起，在紐約市面向公眾免費送樹苗。(NYRP提供)

為迎接關愛地球月(Earth Month Celebration)，慈善組織「紐約重建計畫」(New York Restoration Project，簡稱NYRP)將與全市的公共圖書館 、公園等機構合作，準備了3500株樹苗，於4月13日起免費贈給公眾，響應節能減排、愛護地球；有興趣的民眾可網上登記，到方便的站點領取。

該計畫自2008年起啟動，今年將從4月13日(周六)開始，與五大區的商業和文化夥伴合作，在各地的圖書館、社區中心建立多個據點，分發3500株樹苗；和往年一樣，送出的樹木品種繁多，包括美洲柿、美洲李、黑櫻桃、加拿大紫荊(Eastern Redbud)、接骨木梅(Elderberry)、大花四照花(Flowering Dogwood)、高叢藍莓(Highbush Blueberry)、北美木蘭(Sweetbay Magnolia)等幼苗。

NYRP執行董事Lynn Bodnar Kelly表示，該項目將提高公眾對綠植和恢復植被重要性的認識，唯有種植更多樹木，才能真正提高紐約市 的環境修復能力；市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，綠化不僅帶來賞心悅目的風景，更提供了遮蔭、創造野生動物棲息地的機會，同時改善空氣質量、調節氣候溫度、減少雨水徑流等，有諸多好處。

有意領取免費樹苗的民眾，需先到網頁www.nyrp.org/en/get-involved/tree-giveaways/註冊信息，領取時間將從4月13日開始，持續至5月12日，民眾可自行選擇合適的日期和地點。

其中鄰近紐約市華社的地點包括，4月14日下午2時在史島的溫港文化中心植物園 (Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)、4月27日下午2時皇后區植物園(Queens Botanical Garden)、4月28日上午10時在綠林公墓(The Green-Wood Cemetery)、和5月11日上午10時U大道Citizens銀行。