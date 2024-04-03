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市長公校控制權 報告書仍未出爐

記者和釗宇 / 紐約報導
此前州議會要求州教育廳在3月31日出台有關市長公校控制權的報告，但截至4月2日，州教育廳還未提交報告。(市長辦公室提供)
此前州議會要求州教育廳在3月31日出台有關市長公校控制權的報告，但截至4月2日，州教育廳還未提交報告。(市長辦公室提供)

是否保留紐約市長對公校的控制權是歷次州預算談判糾纏的重點之一，此前州議會要求州教育廳在3月31日出台有關市長公校控制權的報告，但截至4月2日，州教育廳還未提交報告，僅表示會在下周初期出台報告，未提及延遲的具體原因。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸卻對此並不驚訝，表示州議會一直預期的都是4月才能公布報告。州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)則表示，「如果他們只是為了做一些最後的修飾而延遲，我會感到十分驚訝。」

州教育廳還說，州議會已經允許延遲發布報告，但伯納狄托卻表示，他並不知道此事。實際上，3月31日的截止日期已經是延遲過一次的，原定的截止日期本來是去年12月31日，但當時州議會沒有為該研究準備好資金。

州長霍楚(Kathy Hochul)此前在初步預算案中提出，將紐約市長公校控制權延長四年，而報告延遲無疑對這一提案不利，因為預算談判馬上就要結束。不過，即便未能納入預算案，州議會仍有機會在公校控制權6月30日到期之前延長，這種情況2022年就曾發生。

伯納狄托表示，決定市長控制權、學校治理應該是州議會的特權，不應該放在州府預算之中討論；「我認為所有人都是在期待未來幾個月內發生有關市長公校控制權的爭論，無論是保留還是拒絕控制權，或者做出一些修改。」

此前，市教師聯合工會(UFT)一直呼籲州府不要延長公校控製權，工會對市府在新財年預算中削減教育經費，以及不願配合州府立法縮小班級規模而感到不滿。

預算 公校 紐約市

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