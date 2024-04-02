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花旗球場賭場建案 多數民眾說No

記者高雲兒／紐約報導
皇后區州參議員拉莫斯在2月舉辦里民大會，傾聽民眾對賭場建案的意見。(記者邢易霖 / 攝影)
皇后區州參議員拉莫斯在2月舉辦里民大會，傾聽民眾對賭場建案的意見。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近期公布針對花旗球場賭場建案的民意調查，結果顯示，大部分民眾並不支持該建案，主要原因是擔心犯罪和洪水問題等；拉莫斯表示，將等到5月做出是否提案以改變土地用途、為建造賭場開綠燈的決定。

拉莫斯對花旗球場(Citi Field)賭場建案有很大的決定性作用，因為花旗球場周邊空地屬於公園用地，改變用途須修改州法，州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)去年提出提案修改用途，只等拉莫斯的提案；為直接傾聽民意，拉莫斯多次舉行里民大會，並於最近花費了2萬7500元，委託諮詢公司彈弓策略(Slingshot Strategies)進行民意調查，費用由一位拉莫斯拒絕透露姓名的捐贈者支付。

民調員在3月5日至3月10日期間，詢問了拉莫斯第13州參議會選區內的432名登記選民，其中35%是西語裔，24%是亞裔，22%是白人，12%是非洲裔，61%的被調查人群表示，他們不希望在皇后區的任何地方看到賭場，另有75%表示他們不希望在自己的社區內建立賭場。

民眾還被問及是否希望皇后區有兩個賭場，63%被調查人群反對，因為擔心犯罪、移民和通貨膨脹；59%的人表示他們擔心洪水。反對賭場建案的法拉盛工人中心曾提出「鳳凰草甸」規畫，旨在打造60多畝公園，把停車場放到地面以下，認為這會為當地居民帶來更多好處，並減輕該地區的洪澇，此次民調中有84%的人支持該規畫，但由於該規畫沒有土地租約和資金支持，前途渺茫。

主導該建案的紐約大都會棒球隊柯恩(Steven Cohen)團隊表示，他們曾在去年進行類似民意調查，當人們了解到賭場建案的周邊具體計畫時，78%的人支持賭場。

該團隊此前表示，將斥資80億元，在比鄰皇后區法拉盛的花旗球場周邊，打造占地50畝的「大都會公園」(Metropolitan Park)，公園將以賭場娛樂及體育作為主要特色，包括20畝的公共公園、五畝社區運動場及遊樂場、公共交通站點、皇后區美食廣場、以及貫穿全年的現場音樂及娛樂表演，預計將為當地創造近1萬5000個「高薪崗位」。

在今年2月表示，柯恩團隊還承諾投資超過10億元，用於改善社區福利通，包括4億8000萬元用於改善交通基礎設施，以及用於青少年和老年人的醫療保健的2500萬元等。

拉莫斯曾在上個月表示，會在今年的立法會期做出決定，但她日前表示，將等到5月再做決定。

皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近期公布針對花旗球場賭場建案的...
皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近期公布針對花旗球場賭場建案的民意調查，結果顯示，大部分民眾並不支持該建案。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)

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