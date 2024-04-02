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賭場執照延遲發放 給競標者更多時間市議員呼籲支持 給地方轉變機會

記者高雲兒／紐約報導
皇后區市議員莫亞(Francisco Moya)近日表達對該建案的支持，並承諾推進該建案在市級層面所需的批准進程。(取自莫亞X)
皇后區市議員莫亞(Francisco Moya)近日表達對該建案的支持，並承諾推進該建案在市級層面所需的批准進程。(取自莫亞X)

州博彩委員會(Gaming Commission)近日表示，將延遲賭場執照發放時間到2025年底，為一些賭場競標者爭取更多時間以解決土地分區問題，其中就包括皇后區花旗球場賭場建案；皇后區市議員莫亞(Francisco Moya)近日表達對該建案的支持，並承諾推進該建案在市級層面所需的批准進程。

將在紐約下州地區發放的三張賭場執照，原計畫在今年底或者明年中發放，但因為一些可能建立賭場的地區存在分區問題，州博彩委員會決定額外延期半年到一年。

此前，為消除賭場與州分區法規(state zoning law)之間的衝突，紐約市規畫局委員會(Department of City Planning Commission)於3月20日批准分區修正案，將允許全市某些商業區和製造區設立賭博設施；但包括花旗球場的四個賭場提案，仍然需要從市議會獲得額外的特別批准。

目前尚不清楚花旗球場賭場建案在市府層面受到的分區審查約束，但如果需要審查，可能會需要當地市議員的莫亞幫助，此前他一貫保持沈默，但在3月底，莫亞發出聲明表示對建案的支持，「如果我們不能抓住這個千載難逢的機會，那麼花旗球場周圍的區域在可預見的未來仍將是未充分利用的停車場，我們將永久地阻礙皇后區的增長潛力」。

莫亞表示，他之所以支持，是因為該賭場建案還提出，在比鄰皇后區法拉盛的花旗球場(Citi Field)周邊，打造占地50畝的「大都會公園」，包括20畝的公共公園、五畝社區運動場及遊樂場和美食廣場等，且還會創造1萬1000個工會工作崗位，同時可能允許足球隊在比賽日使用花旗球場的停車場。

莫亞承諾，將推進該建案「所有其他必須的行動，包括任何分區、土地使用和博彩委員會所須的批准。」然而在州府層面，對花旗球場周邊空地的土地性質有決定性作用的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，卻對此表示懷疑。

作為對莫亞支持的回應，大都會公園發言人說，「我們很自豪，能夠與市議員莫亞合作大都會公園，將這個區域變成球迷和社區都可以為之自豪的空間。」

州博彩委員會(Gaming Commission)表示，將延遲賭場執照發放時間到...
州博彩委員會(Gaming Commission)表示，將延遲賭場執照發放時間到2025年底，為一些賭場競標者爭取更多時間以解決土地分區問題，其中就包括花旗球場賭場建案。(取自CitiField官網)

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