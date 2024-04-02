市議會撥540萬 貝瑞吉公園重啟 華人遊客期待

貝瑞吉一個公園目前已升級改造完畢。(市公園局提供)

在獲得市議會的撥款後，市公園局日前對布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉的一個公園進行大規模的整修，耗資約540萬元；經過多個月的升級改造，當局官員和當地議員在公園內舉行剪綵儀式，宣布公園重啟使用，有眾多華人 使用這個公園，對此也很期待和興奮。

據悉，該公園位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)交95街處，被當地人稱為卡爾迪公園(John J. Carty Park)，維修工作徹底改變了遊樂區原本的布局，分別給二至五歲、五至12歲的孩童們創造了合適的玩樂空間。

其中，市公園局與職業治療師進行協商後，設計了一個訓練孩子們感官的遊戲功能，一些彩色虛線和形狀在人行道上被繪製，提供視覺刺激、促進大腦發育；而圍繞公園四周的籬笆也已重新裝上，提高公園的安全性，另外還有完善的健身設備、噴淋、讓孩子們在炎熱夏天使用的噴泉等。

當地市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，自2020年來收到當地家長的投訴，指公園的設備老舊，擔憂存在安全隱患；他於是向市議會爭取這筆經費，對該公園進行一系列的升級工作，希望能讓當地民眾感到滿意。

他在近日舉辦的剪綵儀式上致詞表示，工作中最好的部分之一就是可以改善其所生長且還在居住的社區，「我不想貝瑞吉居民去羨慕別的社區所擁有的東西，我要其他社區的人羨慕我們所具備的」；隨著愈來愈多家庭遷移至貝瑞吉，公園的使用變得頻繁，品質和安全性也需受到重視。