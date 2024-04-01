BQE部分路段 4／13～15關閉維修

BQE通往皇后區方向的部分路段將在4月13日(周六)至15日(周一)期間關閉。(取自市交通局官網)

市交通局近期宣布，布碌崙 (布魯克林)皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)部分路段將於4月13日(周六)至15日(周一)期間關閉，以便對三重懸臂(triple cantilever)進行緊急維修；當局預測屆時會導致比平時更長的交通壅堵，呼籲駕駛人員盡可能避免使用BQE。

消息指，BQE通往皇后區方向的大西洋大道(Atlantic Avenue)和桑德斯 街(Sands St)之間的交通，將在4月13日(周六)凌晨2時至15日(周一)凌晨4時間關閉，布碌崙方向的道路則照常運行。

同時，BQE皇后區方向共有八個出口將關閉，包括65街的3大道、65街的6大道、展望高速路(Prospect Expressway)、漢密爾頓大道(Hamilton Avenue)、大西洋大道、Cadman廣場、布碌崙大橋以及曼哈頓大橋。

維修期間內，駕駛人士必須根據指示離開高速路，再繞到其他的路折返回大道上，當局將提供清楚且大量的改道指示，工作人員也會在出入口協助指導；不過，當局預料到屆時的路段會出現不得已的交通壅堵，強烈建議民眾避免使用通往皇后區方向的BQE大道。

此次的道路關閉是為了維修惡名昭彰的三重懸臂公路，專家小組曾警告，若不採取行動，這條道路將會變得不安全；而當局在去年秋季已進行一項維修工程，當時針對克拉克街(Clark Street)和格雷斯庭院(Grace Court)的懸臂路段增加混凝土和鋼筋，以確保道路結構的長久性。

據悉，還有最後一輪的道路關閉工程，將在6月首周進行；有關封閉和計畫繞行路線的更多信息，請登錄網站nyc.gov/html/dot/html/motorist/trafalrt.shtml查閱。