法拉盛2華女長島賣淫 被捕

兩位報住在紐約皇后區法拉盛 的華人 女子，日前在長島 一家按摩院被逮捕，被控賣淫等多項罪名。

根據長島蘇福克郡(Suffolk County)亨廷頓鎮(Huntington)當地警方，為了響應來自社區的投訴，當地第二分局犯罪科警員連同亨廷頓鎮消防局及亨廷頓鎮法規執行部門，在3月28日下午4時30分左右，對位於東主街(E. Main Street)201號一家名為「如意療癒會所」(Ruyi Healing Inc.)展開了突擊調查。

在調查過程中，他們逮捕了兩名報住在法拉盛的華人女子，45歲的經理潘月賢(Yuexian Pan，音譯，下同)被控未經授權從事職業(Unauthorized Practice of a Profession)重罪、賣淫輕罪、以及二級刑事滋擾(Criminal Nuisance)輕罪。 45歲的員工朱欣愛(Xin Ai Zhu)被控未經授權從事職業及賣淫罪。亨廷頓鎮執法部門還對這家按摩店頒布了多項違規條令。

根據法庭紀錄，二人將在17日在位於長島中伊斯利普(Central Islip)的蘇福克郡第一地方法院過堂。