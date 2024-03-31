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提供無證客心理諮詢 市議會掀論戰

記者張心／紐約報導
市議會心理健康委員會主席舒曼琳聯合提案，擬為無證客配備免費心理諮商服務。(記者張心／攝影)
市議會心理健康委員會主席舒曼琳聯合提案，擬為無證客配備免費心理諮商服務。(記者張心／攝影)

自超過18萬名無證客陸續抵達紐約市以來，市府相繼提供免費住宿、餐食、教育、法律諮詢之後，多名市議員近日提案，擬為無證客提供免費心理諮商服務，遭到市議會保守黨的強烈反對。

皇后區市議員舒曼琳(Lynn Schulman)、布碌崙(布魯克林)市議員哈尼夫(Shahana Hanif)和市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)近日提案，要求市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)在全市218個收容無證客的地點，全部配備心理健康諮詢師，包括但不限於庇護所、遊民所、社區難民中心等。

據統計，為支持新計畫，每年最少將花費超過1500萬元。三位市議員在去年也曾提出類似提案，但最終被市議會投票否決。該提案主要發起人、市議會心理健康委員會主席舒曼琳在接受採訪時表示，新提案的細節還處於初步商議階段，「但心理諮詢服務是醫療保健的基本組成部分」。

為了安置無證客，市府除提供住所、允許無證家庭兒童免費至公校上學、呼籲加速工作許可申請和法律諮詢服務，日前還斥資5300萬元，為無證客發放預付借記卡；市府此前預計，到2025年夏季，無證客相關支出將至少達到106億元。

市議會少數黨領袖博萊利(Joseph Borelli)表示，目前公校極度缺乏心理諮詢師，批評新提案優先服務無證客，而非納稅人。

華人家長臧東慧也指出，目前許多公校中，一個心理諮詢師要管十個班，每個學生很難得到實際幫助，所以校園霸凌事件近年不斷發生，孩子們的心理問題尚難開解。

然而，去年在公聽會上，為此提案辯護的非營利組織「藝術運動活動家」(Artists Athletes Activists)執行董事瑪路(Power Malu)認為，無證客的身心健康更需要關注，「我們在為他們提供服務時，他們經常崩潰大哭，認為紐約市庇護所的條件就像墨西哥的拘留所。」

無證客 公校 心理健康

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