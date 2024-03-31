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紐約台灣會館創辦人陳隆豐辭世 享年82歲

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約台灣會館的創辦人之一的陳隆豐於日前安詳辭世，享年82歲。(台灣會館提供)
紐約台灣會館的創辦人之一的陳隆豐於日前安詳辭世，享年82歲。(台灣會館提供)

紐約台灣會館的創辦人之一的陳隆豐博士於日前安詳辭世，享年82歲；他曾任台灣會館的建館籌備委員會主任委員，四處奔走協助買下台灣會館位於皇后區法拉盛的現址，並擔任首屆理事長長達十年，對會館及美台社區擁有卓越貢獻。

據了解，陳隆豐於3月28日晚11時30分去世，根據台灣會館30日發出的聲明，陳隆豐於1941年7月17日出生於台灣台南麻豆，他不僅是一位優秀的教育家和律師，更是一位無私奉獻的先驅者，他曾推參與紐約的台灣會館創立，更在全美台灣僑界擔任重要職務，為促進美台關係和文化交流作出貢獻。

在1965年來美求學，並取得法學博士學位的陳隆豐，當時擔任紐約及新澤西台灣人社團聯合會首任會長，常為尋找適合活動場地所苦，因此有購置會所的念頭；專長房地產法律的他被推選為籌備委員會主任委員，後來看好法拉盛前景發展，選定位於北方大道會館現址，並由僑胞採認股方式登記公司，用70萬元購入，再以象徵性每年1元租給會館，台灣會館於1986年正式開館。

隔年股市崩盤，許多人捐不出錢，銀行貸款本利累積到逾百萬元，股東們將股權捐贈台灣會館，並發起「千人千元救會館」，貸款的華資銀行也同意減貸，但仍不足以付清款項。

曾擔任會館首任館長的許添財、與台灣人公共事務會創會會長(FAPA)蔡同榮兩位立委聯絡陳隆豐，讓他寫提案書並傳真回台北，兩人才在立法院提案，要求僑務委員會協助解決紐約台灣會館的困境；據了解，這個案子曾送至時任李登輝總統處，在僑委會的協助與擔保下，向銀行貸款美金40萬元，才支付貸款、度過難關。

台灣會館在聲明中表示，陳隆豐是會館歷史上的重要人物之一，他的奮鬥與付出為台灣會館的建立奠定了堅實的基礎。台灣會館作為法拉盛的一個重要社區樞紐，承載著許多台灣僑胞的文化、歷史和情感，陳隆豐在創立過程中的領導力和智慧，使得會館得以茁壯成長，成為了眾多僑胞的聚集地和文化交流平台。

據了解，會館將舉行紀念活動，以表彰陳隆豐對台灣會館和社區的貢獻，細節將於之後公布；陳隆豐的告別式則定於4月7日(周日)上午9時30分，在法拉盛的中環殯儀館(Central Funeral Home)，地址在三福大道(Sanford Ave.)162-14號。

紐約台灣會館的創辦人之一的陳隆豐於日前安詳辭世，享年82歲。(台灣會館提供)
紐約台灣會館的創辦人之一的陳隆豐於日前安詳辭世，享年82歲。(台灣會館提供)

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