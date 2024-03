太陽花十周年紀念 反思台港未來

陳為廷(說話者)目前人在大華府從事地緣政治分析師工作,研究領域聚焦美中關係和台海政治。(記者顏嘉瑩/攝影)

由紐約台美文藝協會(TAAC)舉辦的「人民的運動:太陽花十周年紀念」紀念展,目前正在紐約市曼哈頓 天理文化中心(Tenri Cultural Institute)舉行;30日該協會邀請到四名當年「太陽花運動」參與者,向數十名觀眾分享十年來的觀察和感悟。

此場主題為「反思太陽花和雨傘革命十周年:台灣與香港 的未來」(Reflecting on the 10th Anniversary of the Sunflower and Umbrella Movements - The Future of Hong Kong and Taiwan)講座,邀請到「太陽花運動」參與者陳為廷、林倢(June Lin)、施懿倫,及香港政治運動領袖張崑陽(Sunny Cheung),請他們分別介紹自己十年來的經歷和對地緣政治的觀察。

陳為廷目前人在大華府 從事地緣政治分析師工作,研究美中關係和台海政治。他於2021年來到美國之前,在立法院第三大政黨時代力量(New Power Party)擔任立法助理和選戰經理。陳為廷分析,根據他的觀察,台灣目前所面臨的民主挑戰比十年前更加嚴峻,「因為習近平是一個比其他中國領導人更加強勢、專制、極權的存在,對台灣的威脅和壓迫也比十年前更嚴重。」

陳為廷表示,來自中國社群媒體的影響也在滲透台灣年輕一代,「我的手機上沒有小紅書和TikTok,但許多台灣年輕人都在使用,長此以往也會造成問題。」

他認為,如果想要延續「太陽花」精神,繼續保持台灣民主自由的話,當務之急是多元化台灣經濟貿易出口對象,徹底擺脫中共的經濟制裁和威脅。

施懿倫也反覆提到維持台灣民主和多黨制的緊迫性,目前在密西根大學(University of Michigan)就讀社會學博士學位的他,正著手研究2012年以後,沿中國周圍的民主運動成因與影響。他向現場觀眾介紹台灣自日據時代之後,一步步取得如今民主政治的不易,「我希望大家能夠繼續為這份自由抗爭」。

林倢回憶,「太陽花」是她人生首次參加社會運動,從中意識到一個嚴肅的問題,「那就是台灣在全球的定位究竟是什麼?」;目前在大華府「美國國際民主協會」(National Democratic Institute)擔任高級項目經理、負責台灣和香港民主活動的她,認為十年間最主要的觀察是地緣政治多變,「我們無法控制下一步的變化,只能把握住永恆的存在——那就是民主和自由價值永遠值得追求。」