州眾議員金兌錫表彰社區傑出女性

法拉盛圖書館29日舉辦婦女歷史月慶祝活動，金兌錫為社區做出傑出貢獻的女性和組織頒發「無名英雄獎」，以表彰她們卓越的貢獻。(記者邢易霖／攝影)

紐約州眾議會老齡委員會主席金兌錫(Ron Kim)於29日在皇后區法拉盛圖書館，舉辦婦女歷史月(Women's History Month)慶祝活動。活動旨在表彰為社區做出傑出貢獻的女性代表和非營利機構，並向她們頒發「無名英雄獎」(The Unsung Shero Award)，以肯定她們多年來在社區的付出和不懈努力。

今年的獲獎者為紐約市 人權局亞裔 社區首席顧問馮郁雯(Flora Ferng)、紐約市公民參與委員會皇后區參與式預算區協調員Huma Khan、韓裔 華人理事會主席金成月(Cheng Yue Jin)以及紐約大都會韓裔社區服務組織、韓裔理髮師協會前主席李文子(Moon Ja Lee)；以及兩個非營利機構，分別是亞裔愛心輔助會(Access Future)和Kissena Synergy。

金兌錫表示，女性在生活和職業發展中做出重大貢獻，她們的努力不僅推動了社會經濟的進步，也豐富了個人生活。然而，在眾多貢獻者中，有些女性的付出往往未能得到應有的認可，因此他決定設立「無名英雄獎」，旨在特別表彰那些在社區中默默奉獻、卻鮮為人知的個人和團體。

他說：「通過這種表彰和獎勵機制，期望地方和州府能更積極地支持女性，特別是在兒童和社區發展領域，給予更多關注和資源。」

華裔馮郁雯講述了她在服務社區幾30年來不忘初衷的故事。她曾在購房過程中由於文化和身分的誤解遭到衝突和分歧，雖然最終成功購得心儀之家，但這段經歷促使她和丈夫開始做志願者，投身社區服務。

後來，她決定加入紐約市人權局，致力於執行和宣傳人權法律，包括保護婦女、父母和孕婦等在內的各群體權利；她鼓勵經歷不公待遇的民眾要積極向社會發聲，尋求幫助。

亞裔愛心輔助會副會長吳楠表示，他們強調對新移民教育的重視，尤其是提供語言支持，旨在為新移民後代開創更多平等的就業機會，幫助他們更好地融入學校和社區，接受教育服務資源。她對機構獲獎感到榮幸，並期待與社區及市府同仁合作，從基層做起，逐步提升社區服務的質量。