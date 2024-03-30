我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

州眾議員金兌錫表彰社區傑出女性

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛圖書館29日舉辦婦女歷史月慶祝活動，金兌錫為社區做出傑出貢獻的女性和組織頒發「無名英雄獎」，以表彰她們卓越的貢獻。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛圖書館29日舉辦婦女歷史月慶祝活動，金兌錫為社區做出傑出貢獻的女性和組織頒發「無名英雄獎」，以表彰她們卓越的貢獻。(記者邢易霖／攝影)

紐約州眾議會老齡委員會主席金兌錫(Ron Kim)於29日在皇后區法拉盛圖書館，舉辦婦女歷史月(Women's History Month)慶祝活動。活動旨在表彰為社區做出傑出貢獻的女性代表和非營利機構，並向她們頒發「無名英雄獎」(The Unsung Shero Award)，以肯定她們多年來在社區的付出和不懈努力。

今年的獲獎者為紐約市人權局亞裔社區首席顧問馮郁雯(Flora Ferng)、紐約市公民參與委員會皇后區參與式預算區協調員Huma Khan、韓裔華人理事會主席金成月(Cheng Yue Jin)以及紐約大都會韓裔社區服務組織、韓裔理髮師協會前主席李文子(Moon Ja Lee)；以及兩個非營利機構，分別是亞裔愛心輔助會(Access Future)和Kissena Synergy。

金兌錫表示，女性在生活和職業發展中做出重大貢獻，她們的努力不僅推動了社會經濟的進步，也豐富了個人生活。然而，在眾多貢獻者中，有些女性的付出往往未能得到應有的認可，因此他決定設立「無名英雄獎」，旨在特別表彰那些在社區中默默奉獻、卻鮮為人知的個人和團體。

他說：「通過這種表彰和獎勵機制，期望地方和州府能更積極地支持女性，特別是在兒童和社區發展領域，給予更多關注和資源。」

華裔馮郁雯講述了她在服務社區幾30年來不忘初衷的故事。她曾在購房過程中由於文化和身分的誤解遭到衝突和分歧，雖然最終成功購得心儀之家，但這段經歷促使她和丈夫開始做志願者，投身社區服務。

後來，她決定加入紐約市人權局，致力於執行和宣傳人權法律，包括保護婦女、父母和孕婦等在內的各群體權利；她鼓勵經歷不公待遇的民眾要積極向社會發聲，尋求幫助。

亞裔愛心輔助會副會長吳楠表示，他們強調對新移民教育的重視，尤其是提供語言支持，旨在為新移民後代開創更多平等的就業機會，幫助他們更好地融入學校和社區，接受教育服務資源。她對機構獲獎感到榮幸，並期待與社區及市府同仁合作，從基層做起，逐步提升社區服務的質量。

韓裔 亞裔 紐約市

上一則

曲怡文提案「想像圖書館計畫」 每月為學童提供適齡讀物

下一則

美國福清同鄉聯誼會 林華斌接掌主席

延伸閱讀

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故

紐約法拉盛獨居華女失聯數月 社區助尋確認已在療養院病故
68歲獨居華女失聯數月 確認已在療養院病亡

68歲獨居華女失聯數月 確認已在療養院病亡
州議會新財年預算 金兌錫將爭取更多養老補助

州議會新財年預算 金兌錫將爭取更多養老補助
民選官員攜紐約市警 教長者防詐騙

民選官員攜紐約市警 教長者防詐騙

熱門新聞

良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57
布碌崙一天內發生兩起地鐵撞亡事故。(記者胡聲橋/攝影)

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

2024-03-27 11:33
MTA正式通過紐約市堵車費計畫，最快6月起實施。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元

2024-03-27 14:57
氣象部門預計周末將迎暴雨強風，雨量最高達4吋。(市長辦公室提供)

狂風暴雨明襲紐約 降雨量最高達4吋

2024-03-22 18:14

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案