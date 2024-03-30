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法拉盛春季家庭同樂日 熱鬧滾滾

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛春季家庭同樂日29日在皇后區凱辛納走廊公園舉辦。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛春季家庭同樂日29日在皇后區凱辛納走廊公園舉辦。(記者邢易霖／攝影)

王嘉廉社區醫療中心攜手藍盾藍十字健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心，於29日在皇后區凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，舉辦法拉盛春季家庭同樂日(Flushing Spring Family Day)活動，旨在改善社區安全、提高社會福祉的關注，並向民眾提供各種關於身心健康、福利的免費資源。當天共有16家非營利機構參與，吸引逾千個家庭到場參加。

許多家庭帶著孩子參與各種趣味遊戲和音樂表演。在享受戶外新綠的同時，了解社區服務和醫療保險的實時資訊，觀賞精彩的民俗舞蹈、太極氣功、青少年街舞、溜溜球表演等節目。

據王嘉廉社區醫療中心的行政總監查高書(Kaushal Challa)介紹，活動由皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和市議員黃敏儀共同贊助。

今年的活動內容豐富多彩，包括社會醫療服務資源、免費乙肝篩查、反仇恨安全教育，以及兒童與青少年活動、音樂及舞蹈表演等。

紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬表示，將活動安排在學校春假期間，正值4月國家性侵害防治和兒童安全宣導月，旨在利用這個時機提升公眾意識；「中心致力於為那些最需援助的人群提供語言及文化相關的社會服務。通過對這些脆弱群體的關懷和支持，我們能夠使整個社區變得更為安全、健康、且充滿活力。」

黃敏儀表示，春季家庭日不僅提供了戶外娛樂的機會，同時也使民眾對法拉盛提供的醫療和社會服務有了更深入的了解。她強調，這些服務機構幫助各個年齡段的家庭保持身心健康，提醒大家注重定期健康檢查並掌握保持健康的方法。

多家非營利組織來到戶外，向民眾提供各種關於身心健康、社會福利的免費資源。(記者邢...
多家非營利組織來到戶外，向民眾提供各種關於身心健康、社會福利的免費資源。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛春季家庭同樂日，吸引逾千個家庭參與。(記者邢易霖／攝影)
法拉盛春季家庭同樂日，吸引逾千個家庭參與。(記者邢易霖／攝影)
活動由皇后區長理查茲、州參議員劉醇逸、和市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎共同贊助。(...
活動由皇后區長理查茲、州參議員劉醇逸、和市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎共同贊助。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛 皇后區 醫療保險

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