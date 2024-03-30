法拉盛春季家庭同樂日 熱鬧滾滾

法拉盛春季家庭同樂日29日在皇后區凱辛納走廊公園舉辦。(記者邢易霖／攝影)

王嘉廉社區醫療中心攜手藍盾藍十字健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心，於29日在皇后區 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，舉辦法拉盛 春季家庭同樂日(Flushing Spring Family Day)活動，旨在改善社區安全、提高社會福祉的關注，並向民眾提供各種關於身心健康、福利的免費資源。當天共有16家非營利機構參與，吸引逾千個家庭到場參加。

許多家庭帶著孩子參與各種趣味遊戲和音樂表演。在享受戶外新綠的同時，了解社區服務和醫療保險 的實時資訊，觀賞精彩的民俗舞蹈、太極氣功、青少年街舞、溜溜球表演等節目。

據王嘉廉社區醫療中心的行政總監查高書(Kaushal Challa)介紹，活動由皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)和市議員黃敏儀共同贊助。

今年的活動內容豐富多彩，包括社會醫療服務資源、免費乙肝篩查、反仇恨安全教育，以及兒童與青少年活動、音樂及舞蹈表演等。

紐約勵馨婦幼關懷中心總幹事劉元芬表示，將活動安排在學校春假期間，正值4月國家性侵害防治和兒童安全宣導月，旨在利用這個時機提升公眾意識；「中心致力於為那些最需援助的人群提供語言及文化相關的社會服務。通過對這些脆弱群體的關懷和支持，我們能夠使整個社區變得更為安全、健康、且充滿活力。」