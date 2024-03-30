夏季崛起火爆 近14萬人申請 4月中放榜

「夏季崛起」項目自2021年實施以來，為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排。(市教育局提供)

備受關注的紐約市「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫，自本月開放報名以來，迄今已收到近14萬份申請，遠超市府所能提供的席位名額，預計最終將有3萬學生無緣入選。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，截止28日，市教育局 已經收到13萬9000份申請，證明「夏季崛起」計畫依然廣受全市家長和學生歡迎，「我和大家一樣，迫不及待想看看，今夏該項目會提供什麼有趣的內容。」

疫情 期間為便利家長而開設的「夏季崛起」項目，自2021年實施以來為全市幼兒園至八年級學生免費開放，提供半日學術課程加上半日社會實踐安排，豐富學生假期生活的同時也便利家長。根據往年情況，只要申請開放，所有名額都能在一周內一搶而空；去年甚至有超過4萬5000名學生的申請遭拒，家長不得不另外尋找類似項目安置孩童。

然而即使備受歡迎，市府今年仍然沒有擴大該項目計畫的打算，依舊釋出11萬個名額，且其中大部分會預留給必須參加暑期班的學生，令多數家庭只能在候補名單上等候「奇蹟的發生」。

此外，身患殘疾、住在臨時住房、寄養家庭的學生，及參加12個月「個別教育計畫」(Individualized Education Programs, 簡稱IEP)、按規定需要入讀暑期班的學生，和在學期間與當地社區組織(CBO)計畫或學校社區有關聯的學生，將優先獲得「夏季崛起」錄取。

與往年不同的是，市教育局將今年的申請流程比往年提前一個月，預計將在4月中旬發放申請結果，以便落選的家庭提前為孩子暑假做規畫。

由於「夏季崛起」最初依靠聯邦疫情救濟金資助，隨著該筆資金即將到期，市長亞當斯 (Eric Adams)雖然決定由市府繼續贊助該項目，但總體規模將縮小，許多項目地點今夏將不再於周五提供活動。