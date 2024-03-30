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武術+正念結合教學 助孩童提升學習專注力

記者顏潔恩／紐約報導
紐約資深武術家郭威賢。(記者顏潔恩／攝影)
紐約資深武術家郭威賢。(記者顏潔恩／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)去年在紐約市公校推廣正念呼吸療法(Mindful Breathing Practices)，要求學生在校學習呼吸訓練，以此提升身心靈健康；而在東北大學(Northeastern University)進行教育研究的紐約資深武術家郭威賢博士，近期提出一個新視角，建議教育方針內概括武術與正念結合的教學策略，能夠提升學生的身體素質、情緒調節的能力、並加強社交能力。

郭威賢解釋，亞當斯希望通過正念的訓練，讓學生提高個人的情緒和行為察覺能力，促進心理健康並增進社區和諧；但在他看來，目前正念療法尚未作出顯著成績來，最大問題出自於教師、管理層等人對其定義和理念不清楚。

也有人誤解正念就是打坐冥想，且帶有宗教性質，以致於在美國主流中難以盛行；加上學校管理層需要處理的事情太多，正念訓練相比之下不是頭等大事，有所忽略也情有可原。

「正念不只跟呼吸有關，還涉及多個廣泛的領域，但簡單來說，這就是屬於人類實踐(human practice)」，當身體放鬆時，人應將注意力放到人體外在和內在的變化之中，學習動用到不同的感知系統；當思想、精神也都放慢時，其實效果會更顯著，「欲速則不達，人的思想變得更集中了，生活也會更開闊、正面。」

在郭威賢的學術研究中，訪問了八名擁有不同文化背景和職業，但具備深厚武術功底的武術家，進而總結出結合武術與正念的重要性，特別是在提升內在注意力方面，「若沒有內在訓練，一個人就沒有武德，人的脾氣會愈來愈不好」；對學生而言，透過呼吸控制、觸覺、專注訓練以及自我感受的觀察，幫助他們提高當下的專注力、情緒調節能力，還能拓展社交能力。

郭威賢期許將這個方針實施到教學政策上，讓老師、培訓員能夠理解並傳達正念的核心價值，引導孩子進行內在的探索和成長；他也想提醒一些思想守舊的家長，像數學、英文實力等學術學科固然重要，但給腦部長期發育帶來好處的話，正念的訓練必不可少。

他目前已收到一些大學的邀約，計畫設計相關內容的大學課程，將武術經驗中的正念推廣給大學生，特別日後想在教育界發展的人，將獲益良多，之後也會努力推廣至紐約市公校中。

紐約資深武術家郭威賢。(記者顏潔恩／攝影)
紐約資深武術家郭威賢。(記者顏潔恩／攝影)

亞當斯 紐約市 公校

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