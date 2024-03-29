無證客數量飆升 紐約市長移民辦公室開英語課

MOIA英語學習與支持中心將入駐全市60多個公共圖書館，包括皇后區公共圖書館。圖為皇后區法拉盛圖書館。(記者張心／攝影)

隨著超過18萬名無證客抵達紐約，市長移民 事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs，簡稱MOIA)近日宣布，推出MOIA英語學習與支持中心(MOIA English Learning and Support Centers)，提供免費英文課程，在社區組織和公共圖書館 內相繼開放。

MOIA英語學習與支持中心主要提供初級和中級英語課，以市府開發的獲獎課程「We Speak NYC英語會話與學習計畫」為主，取材來自世界各地的紐約居民故事，藉此向新移民介紹全市免費資源和服務，包括法律、住房、醫療、教育等。此外，該計畫將為新移民開發三集新課，分別為環保主義、租戶權利、及健康保險註冊。

市長移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)表示，MOIA的英語學習與支持中心，將擴大成人識字科普、賦予新移民語言能力，從而了解市府惠民計畫，並和社區民眾建立聯繫。「我們為合作的社區組織、公共圖書館共計投資超過100萬元，以便各個社區的新移民都能在離居住地近的地方參與。」

MOIA英語學習與支持中心將入駐全市60多個公共圖書館，包括皇后區公共圖書館、布碌崙(布魯克林)公共圖書館、紐約公共圖書館及旗下分館等。

主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)說，每個圖書館都將在新資金的支持下，擴大當前We Speak NYC課程的服務時常、使用範圍、普及人數等。「通過學習，新移民能夠對在工作場合、學校、社區等基本生活情境用語有了解。」

同時，韓裔 社區服務中心(Korean Community Services )、穆斯林社區服務中心(Muslim Community Network)、墨西哥聯盟(Mexican Coalition)等十個社區非營利組織，也將重點為新移民開設英語課。

「We Speak NYC英語會話與學習計畫」提供中文簡體和繁體翻譯，此外也有韓語、法語、俄語、西班牙語、孟加拉語、阿拉伯語等選項。更多信息可參考，www.nyc.gov/wespeaknyc。