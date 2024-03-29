拜登攜手歐巴馬、柯林頓籌款 曼哈頓中城附近封路阻塞

紐約無線電城音樂廳附近警力密集，交通管制導致車輛水洩不通。(記者范航瑜／攝影)

28日晚，拜登 與歐巴馬聯袂出席了位於曼哈頓中城的紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)選舉籌款活動，前總統柯林頓(Bill Clinton)也獲邀參加助陣。約有5000餘人報名參加了本次活動。附近警力密集，交通管制導致車輛水洩不通。

為了此次活動，無線電城音樂廳周邊的交通管制措施於當天早7時開始。49街至51街在第五大道和第六大道之間的街區被暫時封閉，造成本就繁忙的中城附近交通擁堵更為嚴重。就連附近的街道上也擠滿了前來湊熱鬧的民眾。

當晚活動的序幕由第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)拉開。首個環節是三位總統對話，由「深夜秀」主持人史蒂芬荷伯(Stephen Colbert)主持。 此外，拜登選戰陣營經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)主持了三位總統與選民的線上對話。

面對即將到來的11月大選，拜登希望藉此活動突破其當前40%的支持率，當天的籌款活動共籌得2500萬元，而門票起價為250元。出席者可以花10萬元以上與三位總統合影，由知名攝影師安妮·萊柏維茲(Annie Leibovitz)掌鏡，捐款25萬及50萬元等級的嘉賓還可以和總統參與兩次單獨的募款活動。

為了吸引更多支持者，除了兩位民主黨 前總統的加持，拜登還邀請了眾多明星助陣造勢。這場籌款活動沒有通過電視直播。拜登競選團隊發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)表示：「民主黨人正在團結一致，全力以赴支持拜登總統的連任競選。我們的力量和團結在紐約市 的籌款活動得到充分展示。」