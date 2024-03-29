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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

市長投書╱住房危機 「上帝後花園」開放給新移民

記者張心／翻譯
市長亞當斯投書「世界日報」，盼「同意之城」計畫獲得支持。(市長辦公室提供)
市長亞當斯投書「世界日報」，盼「同意之城」計畫獲得支持。(市長辦公室提供)

當我和團隊在2022年上任時，懷揣一個明確的目標，一定要在保護公共安全的同時，盡快重建我們的經濟，使紐約市重新變成全球的宜居城市。但「宜居」的關鍵在於住房租金、價格的可負擔性，在於平價屋的數量，在於人們是否能夠無壓力的組建家庭。這是他們能夠長期在紐約安家的基石，但從目前的情況看，可負擔住房的價格和數量還遠遠不能滿足大家的要求。

市房屋保護和開發局(Department of Housing Preservation and Development)2023年的住房和空置調查顯示，紐約市的住房空置率僅在1.4%，這是自1968年以來該測量值的最低紀錄，令我們感到震驚。為了改善這一情況，創建更多住房並降低房價是刻不容緩的方式，而為了提供更多的平價屋空間，我們開始尋找潛在的合作夥伴。

以行善為基準的宗教團體向我們施以援手，他們不僅在疫情期間為社區出力，如今也願意把「上帝的後花園」開放給新移民。過去，由於過時而陳舊的住房分區法規，宗教機構被告知禁止提供平價屋，但我們更改了這項政策，對更多的住房機會說「是」。我們希望在各個社區加建平價屋，提供給教堂、寺院、公校、廢舊圖書館更多靈活性，允許他們在自己的土地上加蓋三到五層樓。

這些變化不僅為非營利組織帶來合法收入，也為五大區增建可負擔住房，並為一直掙扎在溫飽線的社區提供新的生機。如果你像我一樣，看好「同意之城」(City of Yes)計畫，請在即將開啟的4月公聽會階段，表達你的支持。我們衷心的希望該計畫能夠在今年底於市議會通關，成為改變紐約市歷史的里程碑法案。

平價屋 紐約市 租金

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